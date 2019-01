Sponsor Deceuninck: 'Voorval als met Iljo Keisse mag niet meer gebeuren'

Hoofdsponsor Francis Van Eeckhout kan niet lachen met de flauwe grap die wielrenner Iljo Keisse van het wielerteam Deceuninck-Quick-Step uithaalde met een vrouw in een Argentijnse koers.

'Dit mag niet meer gebeuren. Oud-wereldkampioen Peter Sagan kreeg terecht ook veel kritiek toen hij een bloemenmeisje op het podium in de billen kneep, maar ik ga er nu ook geen staatszaak van maken.' Francis Van Eeckhout, topman en hoofdaandeelhouder van de West-Vlaamse ramenmultinational Deceuninck, had zich zijn grote entree in het internationale wielrennen anders voorgesteld.

Wegkapitein Keisse (36) is uit de Argentijnse Ronde van San Juan gezet nadat hij een suggestieve pose aannam achter een vrouw die met zijn ploeg op de foto wilde. De vrouw diende een klacht in bij de politie, maar besloot het zo te laten na verhoor van Keisse. Maar na een mediastorm werd hij toch uit koers gezet door de organisatie.

De affaire is vervelend voor Van Eeckhout. Hij stelde bij de aankondiging van de driejarige sponsordeal met het team van de bekende wielermanager Patrick Lefevere vorig jaar dat hij de naamsbekendheid van Deceuninck in het buitenland wou versterken. Deceuninck, dat niet direct voor de individuele consument werkt, haalt 92 procent van zijn omzet uit het buitenland.

Deceuninck, dat in maart vorig jaar een fabriek opende in Colombia, actief is in Brazilië en Chili, heeft nog grotere ambities heeft in Latijns-Amerika. Dan komt een relletje met één van zijn renners ongelegen.

Keisse kwam nog aan de start van de tijdrit de volgende dag. Maar nadat een mediastorm losbrak, besloot de organisatie Keisse uit koers te zetten. Dat wekte de toorn van teambaas Patrick Lefevere. Die overweegt nu met het hele Deceuninck-Quick-Step-team, uit de koers te stappen. 'Natuurlijk ben ik niet content met de pose van Iljo. 'Dat is fout, en dat weet hij zelf ook', klinkt het op de website van Het Laatste Nieuws. 'Maar hij heeft 70 dollar boete betaald en de politie heeft de zaak gesloten. En toch blijft die vrouw er spel over maken. Ze zal geld willen, zeker?'

Nieuwe sponsor

Van Eeckhout kwam aan boord na een lange, frustrerende zoektocht van Lefevere om een nieuwe sponsor te vinden. Er was extra geld nodig omdat de Tsjechische miljardair Zdenek Bakala de geldkraan dichtdraaide bij het beste team ter wereld. Quick-Step heeft met 18 miljoen euro een budget dat weliswaar drie keer lager ligt dan Sky van Tourwinnaar Geraint Thomas, maar won vorig jaar 70 wedstrijden. De helft daarvan haalde het team in de World Tour, de Champions League van het wielrennen. Het nummer twee op de zegelijst was Sky, met 41 overwinningen.

De affaire-Keisse overschaduwt tot frustratie van de sponsor de show in Argentinië. Het narratief in de media was tot nu toe dat Quick-Step de lijn van vorig seizoen doortrok en maar blijft winnen. Gisteren won de Fransman Julian Alaphilippe nog de tijdrit in de voorbereidingskoers op het echte wegseizoen. Bovendien is de internationale media al dagen in de ban van het nieuwe wonderkind van het wielrennen, de Belg Remco Evenepoel (19) die dit seizoen debuteert onder de vleugels van Lefevere.