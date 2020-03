Sportieve miljardenbusiness valt helemaal stil

De miljardenbusiness van de globale sportindustrie gaat voor minstens enkele weken compleet in time-out. De coronacrisis gooit het fragiele evenwicht van de wereldwijde sportkalender aan diggelen.

Vrijwel elke grote sportliga kwam de afgelopen dagen tot stilstand. Wat begon met druppelsgewijze meldingen van wedstrijden achter gesloten deuren of uitgestelde matchen is intussen een complete time-out. Er werd lang geprobeerd alles zo normaal mogelijk te laten verlopen, want in tijden van tegenspoed is sport een belangrijke bron van afleiding. Bovendien zijn de financiële belangen van sportwedstrijden op het hoogste niveau enorm. Maar zodra spelers besmet raakten en hele teams in quarantaine gingen, werd de pauzeknop ingedrukt.

Sport is een irrelevante bijzaak, maar ook een entertainmentbusiness met vele maatschappelijke vertakkingen waarin miljarden omgaan. De economische impact van de ongeziene situatie is niet gering, al is het voor een raming van de schade nog te vroeg.

Een van de kwetsbare aspecten is de overvolle agenda, zeker met de sportzomer die in het verschiet lag. De nauwkeurige volgorde van wedstrijden en tornooien ligt nu in duigen, met een domino-effect als gevolg. Sommige competities kunnen in principe na een onderbreking de draad weer oppikken, voor andere evenementen wordt het een huzarenstuk om een nieuwe datum te prikken.

Wielrennen

Vooral het in onze contreien hyperpopulaire wielrennen wordt hard getroffen, net nu de lenteklassiekers eraan zaten te komen. In ons land wordt tot begin april niet gekoerst. Een van de grote vragen is of de Ronde Van Vlaanderen op 5 april plaatsvindt. Ben Weyts (N-VA), Vlaams Minister van Sport, doet alvast uitschijnen van niet. De start op 9 mei van de eerste grote rittenkoers, de Giro d'Italia, is uitgesteld.

Voor de sport en zijn organisatoren is het virus een economische ramp. Het wielrennen draait al op flinterdunne marges, met amper televisiegelden. De inkomsten komen grotendeels van sponsors en van uitgaven van bezoekers, vooral de vips. Zo brengt de Ronde van Vlaanderen 40 milljoen euro in het laatje. 'Bovendien is de koers erg kalendergevoelig, wat de sport heel kwetsbaar maakt voor een schok als deze', zegt Thomas Peeters, een sporteconoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voetbal

Alle grote voetbalcompetities in Europa liggen tot nader order stil. Als het bij een tijdelijke onderbreking blijft, hoeven die niet veel inkomstenverlies te vrezen, zegt Peeters. 'De grote vijf Europese voetbalcompetities halen ongeveer de helft van hun inkomsten uit uitzendrechten. Die contracten worden voor meerdere seizoenen vastgelegd. Die gaan zoals het er nu naar uitziet hun waarde niet verliezen.'

'De tweede inkomstenbron is de ticketverkoop. Als wedstrijden naar een latere datum verschuiven, blijven ook die intact.' De grote vijf (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk) zijn samen goed voor een omzet van meer dan 15 miljard euro. De Engelse Premier League spant de kroon met een jaaromzet van 5,4 miljard euro, goed voor een operationele winst van 1 miljard euro. Het tv-contract is zo waardevol dat elke match ruim 14 miljoen euro kost.

Maar er is een kalenderprobleem met het Europees kampioenschap dat half juni verspreid over heel Europa moet beginnen, nadat de gewone competities afgerond zijn. De UEFA vergadert dinsdag over een eventueel uitstel.

Verenigde Staten

De NFL, de American footballcompetitie, draait een omzet van ruim 11 miljard euro, maar komt pas op het einde van de zomer weer op gang. De basketbalcompetitie NBA naderde net haar beslissende fase, maar is gepauzeerd, net als het hockey en het baseball, dat zou gaan beginnen.

De NBA is een wereldwijd bekeken liga met een omzet van meer dan 7 miljard euro en een tv-contract dat voor negen seizoenen 21,5 miljard euro kost. Het lange tussenseizoen biedt ruimte om matchen na uitstel af te werken.

Andere sporten

Het formule 1, een circus van bijna 2 miljard euro omzet, ziet zijn seizoensopener in Australië, gepland voor dit weekend, in rook opgaan. Ook in het tennis zijn tornooien geschrapt, net als grote stadsmarathons, zoals die van Rotterdam en Boston.

Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio moeten de kroon op de sportzomer worden. Die beginnen op 24 juli. Japan houdt vol dat ze plaatsvinden, maar er is veel twijfel. In deze periode moeten veel kwalificatietornooien worden afgewerkt, en die komen door corona in het gedrang. Het IOC draait in een Olympische cyclus van vier jaar ruim 5 miljard euro omzet, al is het een bekende economische wetmatigheid dat een stad die de Zomerspelen organiseert er bijna niets aan verdient.