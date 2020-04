Sporting Lokeren failliet

Voorzitter Louis de Vries liep maandagochtend al vooruit op het vonnis. 'De raad van bestuur en ikzelf zijn er niet in geslaagd tijdig de noodzakelijke investeerders aan te trekken om de deadlines te halen die de continuïteit van de club moesten verzekeren.'

De Vries, ex-spelersmakelaar en concertpromotor, kocht Sporting Lokeren midden vorig jaar van Roger Lambrecht , die een kwarteeuw voorzitter was van de club. De Vries was eerder bestuurder bij Antwerp en stond aan de wieg van fusieclub Germinal Beerschot Antwerpen waar hij sportief directeur werd.

Fusiegesprekken met Hamme

Als wit-zwart-geel niet kan samenwerken met een andere ploeg verdwijnt de club. Een andere optie is dat er een nieuwe opstart komt, zij het in vierde provinciale in Oost-Vlaanderen.