Sportpaus Bob Verbeeck gaat geld verdienen met online fandata

Partners worden rivalen

Met de oprichting van het online marketingbedrijf Hincha komen de twee belangrijkste Vlaamse sportondernemers, Bob Verbeeck en Wouter Vandenhaute, elkaar weer tegen. Niet als partners, maar als concurrenten.

Vandenhaute en Verbeeck zijn samen eigenaar van een bedrijf dat in België toertochten voor wielertoeristen organiseert. Maar Vandenhaute is ook co-eigenaar van Sporthouse Group, eveneens actief in digitale sportmarketing en dus een directe concurrent van Verbeecks Hincha.

Verbeeck en Vandenhaute beconcurreren elkaar ook in het wielrennen. Vandenhaute is met het bedrijf Flanders Classics eigenaar van de grote profkoersen in het Vlaamse voorjaar en de Superprestige-competitie in het veldrijden. Die wordt grotendeels gecontroleerd door het Golazo van Verbeeck, dat 17 veldritten in het profcircuit organiseert.

Tegelijk zijn de beide ondernemers ook opnieuw partner in het wielrennen. Golazo en Flanders Classics zetten samen hun schouders onder de organisatie van het WK wielrennen in Vlaanderen in 2021.