Sportpaus Bob Verbeeck mikt met EK hockey op extra goudmijn

Bob Verbeeck, de CEO van het sporteventbureau Golazo, boort met de organisatie van het EK hockey in Antwerpen een nieuwe goudmijn aan. ‘De vraag naar merkenbegeleiding is groot.’

Vandaag begint het EK hockey in Antwerpen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Bij de mannen is België met stip de favoriet voor de titel, vooral sinds de Red Lions eind vorig jaar in India wereldkampioen werden. Maar ook het nationale vrouwenteam kan hoog scoren. In het vorige EK in Alkmaar haalden de Red Panthers een finaleplaats.

De kaartjes voor het tiendaagse event vlogen dan ook ijlings de deur uit. ‘Het EK is nu al voor 85 tot 90 procent volgeboekt’, meldt organisator Golazo, het Belgische sporteventbureau van oud-atleet en sportpaus Bob Verbeeck. ‘De mannenfinale op zaterdag is uitverkocht. We verwachten in totaal meer dan 70.000 bezoekers.’

Bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel achter het sportevenement is interessant, omdat hockey een sport is die zonder tv-rechten moet rondkomen. Het budget voor de organisatie van het EK bedraagt circa 4 miljoen euro. Dat moet gefinancierd worden met inkomsten uit de verkoop van tickets, sponsoring en hospitality voor bedrijven.

De Europese Hockey Federatie en de Belgische Hockey Bond schreven twee jaar geleden een tender uit, waarop Golazo intekende. ‘Dit is het grootste evenement in opdracht van een sportbond uit de geschiedenis van Golazo’, zegt CEO Bob Verbeeck.

Visitekaartje

Het bedrijf van de ex-Olympische langeafstandloper organiseert jaarlijks zo’n 1.000-tal sportevents voor ruim anderhalf miljoen sporters in België en het buitenland, en wil met het Antwerpse hockey-event zijn visitekaartje afleveren. En daar blijft het niet bij. Volgend jaar komt het EK 3x3 basketbal, waarbij twee teams van drie spelers tegen elkaar spelen op een veld met één korf, naar de Scheldestad. Ook daar is Verbeeck de organisator en het zakelijke brein. En in 2021 regisseert hij samen met Flanders Classics het WK wielrennen in Vlaanderen.

‘Ons doel is dé referentie worden in de organisatie van grote kampioenschappen en evenementen in binnen- en buitenland’, zegt de Golazo-topman. Daarmee vult hij naar eigen zeggen een nieuwe behoefte in. De Belgische topsport zit in de lift, van hockey over turnen tot atletiek, wielrennen en zelfs boksen. Sportbonden zien het budget van hun events fors toenemen. De lat ligt steeds hoger. Ze kijken uit naar ervaren partners.

10 Miles

Dit is voor ons het grootste event ooit in opdracht van een sportbond. Bob Verbeeck CEO Golazo

Voor Golazo, dat al jaren zijn strepen verdient met sportmeetings als de Memorial Van Damme, de Brussels Marathon of de Antwerp 10 Miles, is het een koud kunstje om zijn logistieke knowhow in te zetten op die nieuwe doelmarkt. ‘We zetten er onszelf mee in de kijker bij sponsors en klanten’, zegt communicatiemanager Gert Van Goolen. ‘Hoe groter het event, hoe meer prestige, en hoe belangrijker voor ons als uithangbord.’

Een financiële vetpot is het echter niet, klinkt het. ‘Met het EK hockey is ons streefdoel minstens break-even te draaien’, zegt Van Goolen. ‘Maar veel overschot zal er niet zijn.’ Ook het WK wielrennen is geen winstmaker. Daar is het budget 18,5 miljoen euro, waarvan 16 miljoen door de gaststeden en de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. ‘We zullen ons best moeten doen om het openstaande stuk dicht te fietsen.’

Televisie

De reden is het ontbreken van tv-inkomsten. Voor het uitzenden van het EK hockey sloot de Europese Hockey Federatie een overeenkomst met de Britse betaalzender Eleven Sports. Die gaf Sporza en de RTBF een sublicentie om alle matchen van de Belgen op de publieke zenders beschikbaar te maken. Bij het WK wielrennen beschikt de internationale wielerorganisatie UCI over de tv-inkomsten.

Voor Verbeeck is dat geen probleem. Winst wil hij elders halen. ‘De vraag naar merkenbegeleiding is groot. Als een merk op een bepaald event aanwezig is, doet het er goed aan voor elke euro die in sponsoring geïnvesteerd wordt nog eens 2 euro opzij te zetten voor activering en begeleiding van het merk’, zegt hij.

Dat moet een optimale return on investment mogelijk maken. Die reflex is in België nog veel te weinig aanwezig, vindt de ex-atleet. ‘In de VS, het VK en Nederland staan ze daar al veel verder in. Wij willen op dat vlak onze bijdrage leveren.’