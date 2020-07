Sportrechter tekent voor nieuwe cliffhanger in Belgische voetbalsoap

Waasland-Beveren is net als alle clubs aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen, maar weet nog altijd niet of dat in eerste of tweede klasse zal zijn.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de beslissing vernietigd van ons topvoetbal om de profclub Waasland-Beveren te laten degraderen uit eerste klasse. Het komt neer op een nieuwe episode in een soap met meer kronkels dan een Braziliaanse telenovelle.

De raad van bestuur van de Pro League, de koepel boven de 24 profclubs, komt donderdag bijeen om de gevolgen van het vonnis te bespreken. De uitspraak van het BAS - een onderdeel van een parallel juridisch systeem voor de sportwereld - valt de Pro League koud op de nek.

De clubs hadden dinsdag nog de laatste details afgeklopt over het format van de nieuwe competitie (met 16 clubs in eerste en miniplay-offs tussen de nummers 1 tot en met 4 ), het nieuwe tv-concept met rechtenhouder Eleven Sports en de verkiezing van een pak nieuwe gezichten in de raad van bestuur van de Pro League. Maar amper een dag later mogen de clubchefs weer terugkeren uit hun zomerreces - de start van de competitie is gepland op 8 augustus.

Prullenmand

De uitspraak van het BAS is een verrassing. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had een klacht van Waasland-Beveren over de degradatie naar de prullenmand verwezen. De idee was dat het BAS zou volgen.

Schermvullende weergave De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had eerder een klacht van Waasland-Beveren (foto) over de degradatie naar de prullenmand verwezen ©Photo News

De bron van alle ellende is een algemene vergadering van de Pro League - met daarin alle 24 clubs - op 15 mei. Toen is officieel beslist de foto van de competitie in maart - die toen wegens corona is stopgezet na 29 van de 30 speeldagen - als eindstand te nemen. Club kampioen en Waasland-Beveren naar tweede klasse, terwijl de club zich officieel nog had kunnen redden op de laatste speeldag. De piste van een nieuwe jaargang met 18 clubs - met Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot in eerste - is afgeschoten.

Uren na de presentatie van de nieuwe kalender dompelt het BAS het topvoetbal in crisisstemming. De beslissingen die op 15 mei zijn genomen, worden vernietigd, stelt de advocaat van de Wase club. Op het spel staan de titel van Club, de verdeling van de Europese tickets, de degradant, het promotieduel tussen OH Leuven en Beerschot uit tweede klasse, de bekerfinale, het nieuwe competitieformat in eerste en tweede klasse, en een financieel solidariteitsmechanisme tussen clubs. Juristen in beide kampen doorploegen het 150 pagina's tellende document van het BAS.

Ongeziene crisis