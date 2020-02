Sportzender Eleven Sports in polepositie voor tv-rechten Belgisch voetbal

Het bedrijf van de Italiaan Andrea Radrizzani heeft 103 miljoen euro veil voor de rechten.

De 24 Belgische profclubs onderhandelen intussen ruim twee weken over een tv-deal vanaf volgend seizoen. Ze zouden op een zucht van een akkoord staan. Dat melden verschillende media en wordt bevestigd aan De Tijd. De sportzender Eleven Sports zou 103 miljoen euro per jaar betalen voor vijf seizoenen Belgisch voetbal. Het gaat voor het eerst om het volledige pakket van de eerste en tweede de klasse, de beker en het vrouwenvoetbal. De beslissing valt morgen op de raad van bestuur van de Pro League, de koepel boven de 24 profclubs.

Verdeelsleutel

Het laatste struikelblok tussen de clubs was de verdeelsleutel - met zowel sportieve als commerciƫle parameters. De clubs krijgen bij groen licht 20,5 miljoen euro meer per jaar dan dit seizoen (82,5 miljoen). De vraag is hoe die centen te verdelen. De huidige pot van 82,5 miljoen euro zou op dezelfde manier verdeeld worden als nu. Marktleider Club Brugge krijgt nu het meest, ongeveer 8 miljoen euro.

De G5 (Club Brugge, AA Gent, Standard, Anderlecht en KRC Genk) azen op 80 procent van de extra pot van 20,5 miljoen. De resterende 20 procent is voor de andere 19 clubs. Dat is best opvallend omdat Antwerp meer en meer een topclub is, waardoor al gesproken wordt van de G6. Toch zou Antwerp niet mee aan tafel zitten met de rest van de topclubs om 80 procent te claimen.

Volgens onze informatie is er nog geen volledig akkoord over de verdeelsleutel. Club Brugge-CEO Vincent Mannaert schetste de discussie afgelopen weekend nog eens goed op de tv-zender LN24. De vijf topclubs zijn in Belgische handen en vinden het misleidend dat zij afgezet worden tegen de 'kleintjes'. Die zijn voor een groot deel in handen van buitenlanders met diepere zakken dan de eigenaars van de topclubs. Bovendien vindt de G5 dat de buitenlanders alleen de lusten van het Belgisch voetbal willen en niet de lasten.

NBA-basket

Eleven Sports is al aanwezig in ons land. Het heeft sportkanalen op het net van de telecombedrijven Proximus en Telenet. Die zenden onder meer Duits, Spaans en Italiaans voetbal uit, net als het Amerikaanse basket NBA en het American football NFL. Proximus en Telenet, die iets meer dan 100 miljoen boden voor de tv-rechten, zullen wellicht via Eleven het Belgisch voetbal via hun kanalen blijven uitzenden.

Het wordt interessant te zien hoe de architectuur van de deal er zal uitzien. Er is ook sprake van dat Eleven parallel het Belgisch voetbal zal aanbieden via zijn online platformen. Streaming en digitalisering zijn een belangrijke groeipoot voor het bedrijf.

Bovendien is de online revolutie in entertainment cruciaal voor de clubs. Club Brugge en Antwerp zijn zelf mediabedrijven die via hun apps en sociale media fans en sponsors aan zich binden. Onder dat verdienmodel kunnen ze nog een hefboom zetten met clips van goals en hoogtepunten. De vraag is of ze die toestemming krijgen van Eleven Sports.

Met Eleven Sports komt het Belgisch voetbal een oude bekende tegen. De Italiaanse Eleven Sports-oprichter Andrea Radrizzani was ook de man achter het rechtenbedrijf MP&Silva. Dat kocht de rechten op het huidige Belgische tv-contract, om ze door te verkopen aan Proximus en Telenet. MP&Silva ging twee jaar na een Chinese overname in 2018 op de fles. Radrizzani is ook eigenaar van de Engelse traditieclub Leeds United, die strijdt voor promotie naar de Premier League.

Magische grens

Als de magische van 100 miljoen voor de tv-rechten sneuvelt, slagen de Belgische clubs in hun opzet. De extra centen zijn best indrukwekkend voor een kleine competitie als de Belgische, al verzinkt de deal in het niets bij wat de grote Europese competities krijgen.

Engeland spant de kroon met dik 3 miljard euro per jaar. Spanje volgt met 2 miljard, en Italiƫ, Duitsland en Frankrijk zitten rond 1 miljard. Opmerkelijk is dat het Belgische tv-contract meer waard zal worden dan dat van de Eredivisie in Nederland, nochtans een grotere markt. Het huidige contract in Nederland is 1 miljard euro waard voor 12 seizoenen.