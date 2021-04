Spotify-oprichter bereidt bod op Arsenal voor 'met steun van clubiconen'

In 2011 werd hij meerderheidsaandeelhouder en in 2018 kreeg hij de club volledig in handen . De Arsenal Supporters Trust sprak toen van 'een vreselijke dag voor de club'. De vrees was dat Kroenke maatregelen zou nemen die schadelijk zijn voor Arsenal, onder meer via de uitkering van torenhoge dividenden.

Super League

Arsenal Invincibles

In een reactie op de protesten van de fans had Josh Kroenke, zoon van en bestuurslid bij Arsenal, aangegeven dat de club niet te koop is. Maar als Ek effectief steun krijgt van de drie legendarische Arsenal-spelers, komen de Kroenkes onder nog meer druk te staan.

In een interview naar aanleiding van The Super League had Henry eerder al zijn bezorgdheid over zijn voormalige club uitgedrukt, die hij naar eigen zeggen niet meer herkent. 'De top heeft de club geleid als een bedrijf en niet als een voetbalclub.' Het idee van een gesloten competitie houdt geen steek, zei Henry. 'Misschien is het een gebrek aan inzicht in de kernwaarden van voetbal, of misschien was het geld een te grote verleiding. Maar wat het ook was, ze hebben het verkeerd aangepakt.'