Stad sluit deal met Vlaanderen over nieuwe stadion KV Kortrijk

Gamechanger in het aanslepende stadiondossier van de voetbalclub KV Kortrijk. Er is een akkoord dat het stadion loskoppelt van een miljardenproject om de omgeving van Kortrijk een make-over te geven. Daarmee krijgt de stad het stadiondossier in handen, en kan ze vaart maken.

Er is een doorbraak in de maak om de bouw van een nieuw stadion met 12.000 zitjes voor de eersteklassevoetbalclub KV Kortrijk op de sporen te krijgen. De Vlaamse regering en het stadsbestuur hebben een deal daarover, vernam De Tijd. Het stadsbestuur heeft bij de lopende onderhandelingen over het megaproject K-R8 – dat de omgeving van Kortrijk een make-over qua mobiliteit en ruimtelijke invulling moet geven – groen licht gekregen om parallel een eigen ruimtelijk plan te maken voor het nieuwe Kortrijk-stadion.

Ruimtelijk bestemmingsplan

Daarmee wordt het project losgekoppeld van het ruimtelijk bestemmingsplan (GRUP). Dat GRUP verzekert de juridische onderbouw voor de bestemming van gronden in bijvoorbeeld industrie, groen- of woongebied voor de ontwikkeling van de wijde omgeving rond Kortrijk.

Heel wat nieuwigheden liggen op tafel: de doortrekking van de ring R8 en de heraanleg van de verkeersknooppunten Kortrijk-Zuid en -Oost, die aansluiten op de snelweg E17. Net als bij het sluiten van de ring rond Antwerpen – de Oosterweelverbinding – wordt aan een overkapping gedacht. In Kortrijk van de R8 en/of de E17.

Profiel KV Kortrijk Na een faillissement bijna 20 jaar geleden is de traditieclub KV Kortrijk begonnen aan zijn dertiende opeenvolgende seizoen in eerste klasse. De club, die sinds 2015 in handen is van de Maleisische zakenman Vincent Tan, rapporteerde voor het seizoen 2018-2019 een nettoverlies van 753.000 euro op een omzet van 18 miljoen euro. Het seizoen daarvoor was er een verlies van 1,2 miljoen. De spaarpot van de club - het eigen vermogen - is gezakt van ruim 1,5 miljoen tot 650.000 euro. De schulden bedragen 9 miljoen euro.

Een speciaal team heeft een eerste versie klaar van het ruimtelijk bestemmingsplan. Die concludeert dat de stad parallel een eigen ruimtelijke planning mag opstellen voor het stadion.

De beslissing heeft één cruciale uitkomst: de stad en de club kunnen veel sneller schakelen. Al in november zou de stad het proces opstarten, met 2024 als mikpunt voor de start van de werken. De bedoeling is te werken via een PPS-constructie, een samenwerking tussen de intercommunale Leiedal, die eigenaar is van de gronden, en privé-investeerders. Die financiële optie kreeg de voorkeur, nadat er een serieuze kink in de kabel was gekomen met de Maleisische clubeigenaar Vincent Tan, wat tot groot ongenoegen van de stad tot flinke vertraging leidde.

Tan toonde zich aanvankelijk enthousiast om financieel mee te stappen in het nieuwe stadion. Maar als puntje bij paaltje kwam, hield hij steeds de boot af. Dat heeft volgens ingewijden te maken met het permanente verkoopbordje aan het raam van de club. Tan zou geïnteresseerde partijen echter afschrikken met een hoog prijskaartje – er circuleren sommen tot 20 miljoen euro.

Investering van 50 miljoen

De stad zou zich sterk maken genoeg geïnteresseerde partijen te hebben om de geschatte investering van 50 miljoen euro mee op te hoesten. Matthias Leterme, de topman van KV Kortrijk, houdt het bij een korte reactie. 'We zijn blij dat de stad de loskoppeling heeft bedongen en werken in nauw contact met de bevoegde schepen om dit tot een goed einde te brengen. Een nieuw stadion blijft een prioriteit voor ons.' Schepen van Economie en Sport Arne Vandendriessche (Open VLD) wenste geen commentaar te geven.

Het is geen geheim waar de stad wil bouwen. Er ligt een locatie van 17 hectare klaar op het bedrijventerrein Evolis van de intercommunale Leiedal, vlak bij de verkeerswisselaar Kortrijk-Oost aan de E17.

Het stadionproject Het nieuwe voetbalproject gaat over een stadion met 12.000 zitjes en viploges, een stalling voor 3.000 fietsen en een ruime autoparking. Rond het stadion komen extra commerciële activiteiten om het rendabel te maken. Er is sprake van een hotel op een halve hectare en bijna 5 hectaren voor kantoren, bedrijven en vrijetijdsactiviteiten en bijna 2 hectaren aan auto- en fietsparkings. Voor grootschalige retail – winkelruimtes – zou geen plek zijn.

In totaal zijn ook 34 alternatieven onderzocht voor een bouw op Evolis. Zes zijn weerhouden als realistisch en worden verder onderzocht. Daarbij wordt als beste alternatief de site van de Kortrijk Xpo-hallen naar voren geschoven.