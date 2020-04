Standard krijgt geen toegangsticket voor profvoetbal volgend jaar

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de licentiecommissie van de voetbalbond haar toegangstickets tot het profvoetbal uitgedeeld. De 24 profclubs in ons land moeten aan een flink aantal financiële en andere spelregels voldoen om uit te komen in de eerste en tweede klasse.

17 clubs kregen bij de procedure in eerste aanleg hun licentie. Lokeren, Lommel, Moeskroen, Oostende, Roeselare, Virton én Standard niet. Van de eerste zes is geweten dat ze allemaal in de financiële penarie zitten - KV Oostende en Lokeren zijn door overnameperikelen zelfs virtueel failliet. Het njet voor Standard komt als een verrassing. De club wordt in principe teruggezet naar de tweede amateurklasse - het vierde niveau van ons voetbal - met drie punten aftrek. Uiteraard kan de club ook fluiten naar een licentie voor Europees voetbal.