Standard lijdt 8,5 miljoen euro verlies

Een opsteker is nog dat de Luikenaars hun omzet zagen stijgen van 56,7 naar 60,6 miljoen euro. Ter vergelijking: de financiële kampioen van ons voetbal, Club Brugge, rapporteerde onlangs een recordomzet van 93 miljoen. De omzetstijging van Standard zit hem in extra geld uit tv-geld, sponsoring en merchandising - de jaarlijks terugkerende inkomsten. Want de club ziet zijn transferinkomsten dalen van 18,6 naar 10,5 miljoen euro. De inkomsten uit Europees voetbal stijgen dan weer van 10,6 naar 18,1 miljoen euro.

Kosten

De club stelt in een reactie zich geen enkele zorg te maken. De woordvoerder wijt het operationele verlies aan gestegen afschrijvingen (van 8,1 naar 10,3 miljoen euro). Die hebben geen impact op het cashresultaat. 'Zonder rekening te houden met de stijging van de afschrijvingen, maakt de club 1,7 miljoen euro operationele winst. Dat is 4 miljoen euro minder dan in 2017-2018, toen het operationele resultaat 5,7 miljoen positief was', zegt communicatiedirecteur Olivier Smeets. De belangrijkste afschrijvingen voor clubs zijn inkomende transfers. Het bedrag dat ze op tafel leggen voor een speler mogen ze per contractjaar in gelijke schijven van de totale som op hun balans afschrijven. Uitgaande transfers mogen ze in één keer in de boekhouding zetten.