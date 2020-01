Sterke man in de schaduw bij RSC Anderlecht

Wouter Vandenhaute werd deze week door Marc Coucke binnengehaald als extern adviseur van RSC Anderlecht. Een nieuwe rol die vragen oproept.

'Coucke is kaka.' Met die boodschap, met een viltstift in grote letters op een A4’tje geklad, maakte Wouter Vandenhaute in 2017 zijn gevoelens bekend over de nieuwe eigenaar van de voetbalclub Anderlecht. Vandenhaute had net de strijd verloren om de overname van de Belgische recordkampioen van collega-ondernemer Marc Coucke, maar kon daar duidelijk om lachen. In een hilarische sketch van het satirische programma 'De ideale wereld' toonde Vandenhaute zich een goede verliezer, door een slechte verliezer te spelen.

Dat er in het echt geen nare gevoelens zijn blijven sluimeren, werd deze week duidelijk. RSCA-eigenaar Coucke ontketende voor de derde keer in goed twee jaar tijd een paleisrevolutie bij het vierkant draaiende paars-wit. Met voormalig Unizo-topman Karel Van Eetvelt vond Coucke een nieuwe CEO. En in de raad van bestuur doken met wielerbaas Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) enkele opvallende nieuwe namen op. Maar de strafste aanwerving was die van 'extern adviseur' Wouter Vandenhaute.

Daarmee belandt Vandenhaute met goed twee jaar vertraging dan toch bij de club van zijn hart, maar dan als consultant in plaats van als eigenaar. De ondernemer zal er fungeren als raadgever aan enerzijds CEO Van Eetvelt en anderzijds de raad van bestuur. 'Ik zal de link zijn tussen die twee, maar niet verbonden zijn met de club', zei hij daarover in een interview met Sporza.

Die laatste zinsnede is van groot belang. Coucke wou naar verluidt Vandenhaute maar wat graag inlijven, er is zelfs sprake van een aanbod om CEO te worden, maar de ondernemer hield die boot af en kwam met fietsvriend Van Eetvelt op de proppen als consensusfiguur. De reden is dat Vandenhaute enkele zakelijke belangen heeft lopen die moeilijk te combineren zijn met een actieve rol bij een club.

Makelaar

Vooral zijn betrokkenheid bij Let’s Play, het makelaarsbedrijf dat hij samen met de voetbalanciens Peter Smeets en Bob Claes oprichtte, doet hier en daar wenkbrauwen fronsen. Het is verboden een actieve rol bij een club te combineren met die van makelaar. Met de rol van extern adviseur hoopt Vandenhaute zich in een zone te wagen die grijs genoeg is om toelaatbaar te zijn. 'Ik zal in alle transparantie werken. Nadien is het aan anderen om te oordelen of ik dat correct doe', klonk het. De Pro League liet al weten de constructie onder de loep te nemen.

De vraag is hoe Vandenhaute zijn rol concreet zal invullen. Het kan perfect dat een extern consultant een weinig betekenisvolle rol speelt in een organisatie. Maar wie Vandenhaute een beetje kent, weet dat hij niet de man is die ergens aan begint om wat in de marge te morrelen. Zijn actieve rol in de jongste paleisrevolutie van Coucke - Vandenhaute wordt een van de architecten van de nieuwe structuur genoemd - bewijst volgens ingewijden dat hij vanuit de schaduw mee wil wegen op de club. Een van de sterke mannen wil worden. De vraag is dan in hoeverre de term 'extern adviseur' een kwestie is van semantiek.

Vandenhaute zal zijn nieuwe rol bij Anderlecht hoe dan ook moeten combineren met een waslijst andere activiteiten. Sinds hij in maart 2018 zijn aandelen verkocht in De Vijver Media - de holding boven de zendergroep SBS en het productiehuis Woestijnvis - heroriënteerde de mediaman zich tot een van de invloedrijkste sportondernemers van het land.

Flanders Classics

Naast Let’s Play heeft Vandenhaute ook de helft van het koersbedrijf Flanders Classics in handen en stapte hij in 2018 in het sportmarketingbedrijf Sporthouse Group, dat onder andere de socialemediakanalen van de Rode Duivels Dries Mertens en Kevin De Bruyne beheert. Daarnaast is hij ook nog steeds voorzitter van De Vijver Media, dat via Woestijnvis nauw samenwerkt met Sporza en alle voetbaluitzendingen van Telenet omkadert.

Dat lijkt veel hooi voor één vork, maar Vandenhaute doet niet liever dan veel borden draaiende houden. Als die vele belangen dan ook nog eens strategisch met elkaar verweven zijn, is de ondernemer op zijn best. Vandenhaute schaakt graag en durft daarbij risico’s te nemen.