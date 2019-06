Stervoetballer Neymar ontkent verkrachting

De Braziliaanse sponsormagneet Neymar onkent de aantijgingen van een vrouw dat hij haar zou hebben verkracht.

Een Braziliaanse vrouw heeft bij de politie in São Paolo aangifte van verkrachting gedaan tegen stervoetballer Neymar. Die zou haar op 15 mei aangerand hebben in een hotel in Parijs, waar de Braziliaan voetbalt bij topclub PSG. De vrouw, die anoniem wenst te blijven, zou via Instagram in contact zijn gekomen met de topvoetballer. Zijn assistent zou vervolgens een vliegticket naar Parijs voor haar hebben gekocht. In een hotel niet ver van de Arc de Triomphe zou Neymar met geweld en tegen haar wil seks met haar hebben gehad. De vrouw ging twee dagen later terug naar Brazilië en deed daar aangifte. Ze was te aangeslagen en bang om dat in Parijs te doen, zei ze volgens het politiedossier.

WhatsApp-conversatie

De entourage van Neymar stelt dat de voetballer slachtoffer is van een poging tot afpersing. Zijn zaakwaarnemers zeggen dat ze ontlastend bewijs met de politie zullen delen. De voetballer zette op Instagram zijn volledige WhatsApp-conversatie met de vrouw, om duidelijk te maken dat het ging om seks met wederzijdse toestemming.

Neymar bereidt zich met Brazilië voor op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, de Copa America. Hij is een paar dagen gestript van zijn aanvoerdersband om disciplinaire redenen. Hij werd een paar weken geleden nog geschorst omdat hij een fan sloeg na de verloren bekerfinale en kreeg eerder een sanctie voor het beledigen van de refs na de uitschakeling van PSG in de bekerfinale.

De vraag is ook hoe zijn club en sponsors zullen reageren. De voetballer heeft de bijnaam 'Neymarketing' als één van de meest vermarkte atleten ter wereld. Hij verdient jaarlijks minstens 20 miljoen euro aan deals met onder meer Nike, Gillette, Red Bull, Beats by Dre, Replay en Mastercard. En voor een leger aan Braziliaanse merken slijt Neymar zowat alles, van onderbroeken over speelgoed tot autobatterijen.

Neymar won recent een rechtszaak voor een Europees Hof over de registratie van zijn naam als merk. De voetballer procedeerde tegen een Portugees die zijn naam in 2012 als merk had gedeponeerd.

Cristiano Ronaldo

De zaak-Neymar doet denken aan die van co-stervoetballer Cristiano Ronaldo. De politie van Las Vegas opende in oktober vorig jaar een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas.