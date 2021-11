Stokkende aanvoerketen en Chinese boycot doen Adidas pijn

De haperende toeleveringsketen en een Chinese boycot spelen Adidas parten. Het Duitse sportartikelenconcern ziet zich genoodzaakt om de jaarprognoses te temperen.

Adidas pakt woensdagmorgen uit met een kwartaalrapport dat minder stevig is dan gewoonlijk. Tijdens de jongste drie maanden bleef de omzetgroei beperkt tot 3 procent, naar 5,75 miljard euro. De bedrijfswinst loopt met 9 procent terug tot 672 miljoen euro.

In een toelichting wijst CEO Kasper Rorsted op de logistieke flessenhalzen, 'de moeilijke marktomgeving in China' en de aanhoudende lockdowns in grote delen van Azië als spelbrekers. Door uitbraken van het coronavirus bleven verschillende fabrieken in Vietnam, die cruciale toeleveranciers voor de schoenenindustrie zijn, elf weken gesloten. De combinatie van die factoren heeft Adidas 600 miljoen euro aan omzet gekost. De omzet in China kelderde zelfs 15 procent.

15% De omzet van Adidas in China kelderde 15 procent.

'De uitdagende marktomstandigheden in China' zijn een omfloerste verwijzing naar de boycot waarmee enkele westerse bedrijven te maken kregen. Op aangeven van kritische consumenten gingen onder meer H&M, Nike en Adidas over tot de belofte geen katoen meer aan te kopen uit de Chinese provincie Xinjiang, de thuishaven van de meeste Oeigoeren, een lokale moslimminderheid.

De aanleiding waren rapporten die wezen op de mistoestanden in de regio. Uit onderzoek blijkt dat veel Oeigoeren dwangarbeid verrichten in de katoenpluk. Xingjiang is goed voor 84 procent van de Chinese katoenindustrie en 20 procent van de wereldproductie. Een vijfde van de kleding die wereldwijd in de winkelrekken hangt, is gedeeltelijk het resultaat van dwangarbeid.

Peking ontkende alle aantijgingen en reageerde met een boycot. De overheid spoorde burgers aan westerse merken links te laten liggen, ten voordele van Chinese producenten. Met succes, zoals blijkt uit de kwartaalcijfers van Adidas. Topman Rorsted verlaagt de jaarprognoses en belooft voor heel 2021 een winstmarge aan de onderkant van de aangegeven vork van 9,5 à 10 procent.