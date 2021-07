Supergymnaste Simone Biles verbaast met forfait om mentale redenen op Spelen

Simone Biles - voorbestemd om geschiedenis te schrijven in Tokio - veroorzaakte opschudding door zonder fysieke blessure op te geven in een turnfinale. Biles is na de tenniskampioene Naomi Osaka al de tweede sportsuperster die een statement maakt over mentaal welbevinden.

De teamfinale van het turnen - waarin de Belgische vrouwen achtste werden - is op de Olympische Spelen overschaduwd door het forfait van de Amerikaanse Simone Biles (24). De beste gymnaste ooit maakte een slechte beurt op de sprong en bleef daarom voor de rest van de finale aan de kant. Zonder Biles strandden de Verenigde Staten na twee gouden medailles op rij in Londen 2012 en Rio 2016 nu op een tweede plaats achter Rusland.

Fysieke blessure

Eerst communiceerde Team USA dat het om een fysieke blessure ging, maar Biles schoot het opgevoerde verhaaltje zelf snel uit de lucht. 'Ik ben mentaal niet waar ik moet zijn om de moeilijke en gevaarlijke oefeningen te doen waar ik normaal om bekend sta. Ik worstel intern met wat dingen.'

De verwachting was dat Biles op het onderdeel sprong zou kiezen voor de Yurchenko Double Pike - een moeilijke oefening die normaal alleen de mannen uitvoeren. Maar ze hield het bij een simpelere en vreemd genoeg ook mislukte oefening.

'Tijdens mijn sprong had ik geen enkel idee waar ik was in de lucht. We moeten ons lichaam en onze geest beschermen. Op het einde van de dag zijn we nog altijd mensen. Mentale gezondheid gaat boven sport. Het is jammer dat dit net op de Spelen gebeurt.'

Opmerkelijk is dat Biles in het midden laat of ze tijdens deze Spelen nog in actie zal komen. 'We zullen dag na dag evolueren hoe ik me voel.' Biles plaatste zich de voorbije dagen voor alle finales van de zes disciplines die er in het vrouwenturnen zijn.

Amerikaans drama

De perikelen rond Biles zijn een Amerikaans drama. Ze is niet zomaar de ster van het turnteam, ze ís de Amerikaanse gymnastiek, die ze na een ander groot drama op haar eentje drijvende hield. Biles was een van de slachtoffers van teamdokter Larry Nassar, die een levenslange celstraf uitzit voor seksueel misbruik van honderden jonge atletes. Ze is de enige van Nassars slachtoffers die vandaag nog op topniveau turnen.

Biles is de beste gymnaste ooit. Ze won op de Spelen in Rio vier keer goud en een keer brons. Ze mikte voor Tokio op zes keer goud.

GOAT

Biles is zo goed dat vier technische acties in het turnen naar haar vernoemd zijn omdat ze de allereerste was die ze in een wedstrijd uitvoerde. Op haar turnpak prijkt GOAT, een afkorting voor de Greatest Of All Time. Biles is in de VS niet alleen een vedette doordat ze turnt, maar ook omdat ze een mening heeft.

Van MeToo tot BlackLivesMatter: Biles laat zich horen. Ze is zo ver boven het Amerikaanse turnen uitgestegen dat haar kritiek Mary Bono, de CEO van de turnbond, kort na haar aanstelling de kop kostte. Biles pikte niet dat de Republikeinse Bono de American footballer Colin Kaepernick afviel. Hij was de eerste die knielde bij het Amerikaanse volkslied uit protest tegen het politiegeweld en de ongelijke behandeling van zwarten in de VS.

Biles verruilde dit jaar sponsor Nike voor Athleta, het merk van rivaal Gap, dat volgens Biles beter aansloot bij haar waarden. Nike zit in nesten nadat werknemers een boekje zijn beginnen open te doen over de discriminatie van vrouwen en minderheidsgroepen in de directiekamer en op de werkvloer. Dat is enorm vervelend voor een bedrijf dat koketteert met een progressief imago en dat met zwarte sportsterren op een diverse consumentenmarkt mikt.

Het statement van Biles over mentale gezondheid doet sterk denken aan Naomi Osaka. De Japans-Haïtiaanse tennisster, die zich net als Biles fel uitsprak tegen racisme, trok zich in juni terug uit Roland Garros. Dat deed ze nadat de toernooiorganisatie haar had proberen te dwingen naar persconferenties te gaan, terwijl ze had aangegeven niet tegen die druk te kunnen. Osaka gaf aan jarenlang met een depressie te worstelen door het enorme verwachtingspatroon. Ze gaf daarna ook forfait voor het volgende Grand Slam-toernooi in Wimbledon.