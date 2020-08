Superster Leo Messi zoekt de exit bij voetbalclub Barcelona

De beste voetballer op aarde Lionel Messi (33) heeft zijn club FC Barcelona officieel laten weten dat hij na 20 jaar wil vertrekken.

Het droomhuwelijk tussen twee sportieve wereldmerken lijkt op zijn laatste benen te lopen. Lionel Messi heeft het bestuur van FC Barcelona via een aangetekend schrijven van zijn advocaten laten weten dat hij van plan is te vertrekken. Die procedure per gecertificeerde mail is verplicht volgens het Spaans recht om zijn vrijgave te vragen.

Juridisch kluwen

De geplande echtscheiding wordt een complex juridisch kluwen. Messi heeft in zijn contract een clausule die hem toeliet voor 10 juni - het officiële einde van de Spaanse competitie - eenzijdig en gratis zijn overeenkomst op te zeggen. Nu die clausule verlopen is en er vanuit het kamp-Messi voor die deadline geen officiële vraag kwam, gaat Barça ervan uit dat de topvoetballer alleen tegen betaling kan vertrekken. De prijs is in principe vastgeklikt op 700 miljoen euro, een andere clausule in zijn contract waar Barcelona zich op wil beroepen.

Maar Messi en zijn vader/makelaar zijn het daar niet mee eens. Zij menen dat de timing door de corona-uitbraak is opgeschoven. De advocaten van team-Messi vinden het gegrond om 31 augustus als het officiële einde van het Spaanse voetbalseizoen te beschouwen. Het gevolg is dat Messi wel de exitclausule in zijn contract zou kunnen activeren. Dat is discutabel, omdat La Liga, zoals de competitie officieel heet, weken geleden eindigde.

De advocaten van Messi vinden dat er een gegronde reden is - corona - om 31 augustus als het officiële einde van het Spaanse voetbalseizoen te beschouwen. Het gevolg is dat Messi de exitclausule in zijn contract zou kunnen activeren.

Door het meningsverschil krijgt de zaak mogelijk een juridisch staartje. Zulke disputen worden meestal uitgevochten voor het internationale sporttribunaal TAS in Zwitserland, een parallel juridisch systeem voor sportrecht. Welk scenario plausibel is? Experts in sportrecht verwijzen naar de gangbare praktijk van de wereldvoetbalbond FIFA om bij discussies een transfersom te prikken op basis van het laatste contractjaar. Dat zou in Messi's geval neerkomen op ongeveer 100 miljoen euro.

Dat is volgens onze info ook het minimale richtbedrag dat Barcelona in gedachten heeft. Bovendien gaat dan ongeveer 120 miljoen euro brutosalaris van de balans, welkom bij een club die er financieel niet al te best voor staat.

Geïnteresseerde clubs weten nu hoe ze hun boekhouders moeten instrueren. Er is een eenmalige transferprijs van 100 à 150 miljoen euro, plus jaarlijks 120 miljoen salaris voor Messi. De vraag is welke clubs dat kunnen betalen zonder de Europese regels rond financiële fairplay te overtreden. Die leggen op dat clubs niet meer mogen uitgaven dan ze uit hun commerciële werking ophalen.

De namen van twee teams circuleren: het Italiaanse Inter heeft steenrijke Chinese eigenaars en Italië is door nieuwe belastingregels het nieuwe fiscale walhalla voor buitenlandse voetballers. Daarnaast is er de optie Manchester City, waar Messi's ex-coach bij Barcelona Pep Guardiola aan de slag is.

Voor zowel Inter als voor Man City zijn er risico's rond financiële fairplay aan verbonden. Maar het wedervaren van City en het Franse PSG - beide clubs ontsprongen de dans na beschuldigingen van de Europese voetbalbond UEFA over financiële doping - toont dat Inter de afweging kan maken toch het risico te nemen.

Slangenkuil