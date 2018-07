Te weinig tickets voor derde fanvlucht naar WK

Er zijn te weinig tickets beschikbaar voor de match Frankrijk-België om nog een derde fanvlucht naar Rusland in te leggen. Dat is zondag te horen bij touroperator TUI.

Die gaat echter niet door, zegt TUI. 'Er bleken te weinig tickets beschikbaar om alle passagiers de match te laten volgen', zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'Bij TUI hadden we nochtans alles al in orde gebracht, we zochten flexibiliteit in het vluchtschema en regelden een bemanning.'