Technisch directeur Voetbalbond verkast naar Chinees voetbal

Technisch directeur Chris Van Puyvelde verlaat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij wordt technisch directeur bij de Chinese voetbalbond.

De 58-jarige Van Puyvelde was sinds november 2015 technisch directeur bij de KBVB. Hij was verantwoordelijk voor het aanwerven van bondscoach Martinez die nu de functie van technisch directeur ad interim zal waarnemen. Van Puyvelde trok ook ex-profs en ex-internationals aan als coach voor de nationale jeugdploegen.

'Ik heb me hier de voorbije drie jaar enorm kunnen ontplooien', zegt Van Puyvelde. 'We hebben mooie zaken gerealiseerd. Er was de verdere professionele omkadering van de nationale ploegen, de ontwikkeling van alle geledingen binnen onze federatie en de verdere uitbreiding van het Belgian Football Centre in Tubeke, dat intussen internationale faam geniet.' Volgens Van Puyvelde is zijn keuze mede bepaald door zijn gezin dat mee zal verhuizen naar het 'toekomstige voetballand' China.

Dit is nog maar eens het bewijs hoe sterk ons Belgische voetbal gerespecteerd wordt in het buitenland. Peter Bossaert CEO Voetbalbond

Topman Peter Bossaert van de KBVB heeft een dubbel gevoel bij het vertrek. 'We zijn bijzonder fier dat één van onze sterkhouders gevraagd wordt door een grote, opkomende voetbalnatie als China. Dit is nog maar eens het bewijs hoe sterk ons Belgische voetbal gerespecteerd wordt in het buitenland. Maar tegelijk verliezen we met Chris een uitstekende technisch directeur'.