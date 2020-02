Tegenzit profvoetbal in strijd om gunstregime

Een trojka rond Johan Vande Lanotte (sp.a) biedt extra taksen op de goksector, clubs en makelaars als een zoenoffer om het omstreden gunstregime voor ons topvoetbal te behouden.

Vier onafhankelijke experts zijn klaar met hun door het topvoetbal bestelde rapport om de sport weer proper te krijgen. Sp.a-coryfee Johan Vande Lanotte, de gokexpert Karl Dhont, fiscaal advocaat Michel Maus en de topman van het wielerbedrijf Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel kwamen aan zet door de toenemende politieke druk op het gunstregime.

Alle profsporters betalen een RSZ-bijdrage van maximaal 895,5 euro per maand, ongeacht hoeveel ze verdienen. Vooral het voetbal profiteert, omdat daar de toplonen zitten. Daarnaast mogen clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op spelerslonen inhouden. Het stelsel kwam politiek en in de publieke opinie onder vuur te liggen na het lanceren van Operatie Zero, het gerechtelijk onderzoek naar zwart geld in het voetbal. De Pro League, de koepel boven de profclubs, kwam met de experts op de proppen.

Concurrentiekracht

De rode draad is de voordelen te behouden in ruil voor alternatieve inkomsten. De trojka stelt dat knippen in het gunstregime de concurrentiekracht van het profvoetbal ondergraaft, omdat bijna alle landen uitzonderingsregimes hebben. Bovendien zijn de experts er niet van overtuigd dat de gemiste inkomsten voor de schatkist - 70 miljoen op de RSZ - integraal terugvloeien bij de afschaffing van het sociale voordeel. 'De clubs zullen volgens het rapport alternatieven zoeken om spelers te betalen, zonder dat de sociale zekerheid erbij gebaat zou zijn', klinkt het in de nota die uitlekte in de DPG-kranten.

De clubs zullen bij afschaffing van het RSZ-gunstregime alternatieven zoeken om spelers te betalen, zonder dat de sociale zekerheid erbij gebaat zou zijn. Rapport trojka Pro League

De trojka schat de reële inkomsten bij afschaffing van de RSZ-korting op 40 miljoen. En doet een tegenbod om iets meer dan de helft van dat bedrag te compenseren. De clubs, makelaars en gokindustrie zouden een extra bijdrage van 25 miljoen euro leveren. De korting op de bedrijfsvoorheffing moet op termijn voor 100 procent naar spelers uit de eigen jeugdopleiding gaan. Nog opvallend is dat de trojka niet wil raken aan het minimumloon van zowat 80.000 euro voor niet-EU-spelers. Bij het optrekken van het minimumloon worden Amerikaanse spelers onbetaalbaar voor Belgische basketbalclubs. Dat ligt gevoelig bij Vande Lanotte, die al jaren dicht bij basketbalclub Oostende staat.

Terugverdieneffecten

De trojka ziet ook terugverdieneffecten voor de fiscus via een verhoging van de transparantie. Het gaat onder meer om een uitbreiding van de witwaswet naar de profsport en een clearinghouse onder controle van Financiën. Dat moet toezien of bij een transfer alles koosjer verlopen is.

De politiek zette het voorstel maandag weg als ruim onvoldoende. De N-VA, Open VLD, Groen, CD&V en de sp.a starten binnenkort het overleg in het parlement over het gunstregime. Het staat buiten kijf dat op zijn minst een deel van het gunstregime op de schop moet, als trofee voor de publieke opinie. Vande Lanottes partij pleit voor de volledige afschaffing van het gunstregime.