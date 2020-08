Telenet heeft (nog) geen deal met Eleven

De concurrenten Orange Belgium en Proximus hebben wel al een deal bereikt met Eleven Sports en hebben het Belgisch voetbal voor de komende vijf seizoenen opgenomen in hun aanbod. De bank en verzekeraar KBC gaat van zijn kant de komende vijf seizoenen alle goals en hoogtepunten van de Jupiler Pro League tonen via mobiele clips.

Vijf jaar

Dat is een veeg teken voor Woestijnvis, het productiehuis in de Telenet-stal dat de voorbije jaren instond voor de productie. Daarnaast zal Mediapro zijn internationale netwerk gebruiken om de Belgische rechten in het buitenland te verkopen. In het vorige contract was dat goed voor een paar miljoen per jaar.