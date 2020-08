Telenet zwaait met kortingen in voetbalclash...

Telenet en Eleven Sports spelen de onderhandelingen over de voetbalrechten keihard. Zolang er geen deal is, krijgen de sportabonnees van Telenet een korting van 10 euro per maand.

Het is alsof Kinepolis zijn klanten een cheque geeft om naar Netflix te kijken, zei een waarnemer over de opmerkelijke beslissing van Telenet. De Mechelse kabeloperator liet vrijdag weten dat de 180.000 voetbalabonnees van zijn sportpakket Play Sports 10 euro per maand korting krijgen om het ontbreken van wedstrijden uit de Belgische competitie te compenseren. Telenet is de laatste operator zonder tv-deal nadat ook VOO vrijdag laat alsnog een akkoord heeft gesloten met Eleven.

Telenet zegt de korting te geven zolang een deal uitblijft met Eleven Sports, de streamingdienst die voor de komende vijf seizoenen de tv-rechten op de Belgische voetbalmatchen in handen heeft. De korting komt neer op de helft van de maandprijs voor Play Sports, dat behalve het Belgische topvoetbal ook beelden aanbiedt van de Britse voetbalcompetitie en van het veldrijden.

Kritiek

Met de kortingcheque dekt Telenet zich in tegen de kritiek van klanten die dit weekend de openingsmatchen uit de Pro League moeten missen. Maar het is ook een handige manier om de druk op Eleven Sports op te voeren. Dat bedrijf heeft bijna 105 miljoen op tafel gelegd om de voetbalrechten in handen te krijgen en heeft de miljoenen van een Telenet-deal nodig om die aankoop rendabel te maken. Met elk gemist voetbalweekend neemt de prijs die het aan de kabelgroep kan vragen verder af.

De vraagprijs van Eleven Sports is niet bekend, maar ligt volgens Telenet veel te hoog. Het bedrijf wil ook betrokken worden bij de inhoudelijke productie van de voetbalverslaggeving. Eleven Sports verzorgt niet alleen de beelden van de matchen zelf, maar ook het omkaderende programma met voor- en nabesprekingen.

Hoewel Telenet volhoudt dat het zijn sportabonnees niet in de kou wil laten staan, heeft het bedrijf het voetbal in se niet nodig.

Beide partijen hebben tot donderdagavond laat onderhandeld om voor het eerste voetbalweekend tot een deal te komen, maar zonder succes. Het is wel de bedoeling voort te praten, zeggen ze. De dynamiek in die onderhandelingen zal mee bepaald worden door het aantal Telenet-klanten dat zijn abonnement bij het kabelbedrijf opzegt en het aantal mensen dat een apart streamingabonnement neemt bij Eleven Sports. Hoe groter beide groepen, hoe sterker Eleven Sports in de gesprekken staat.

Proximus

80 miljoen De afgelopen seizoenen betaalden Telenet en Proximus de hoofdmoot van de 80 miljoen euro die jaarlijks naar de voetbalclubs stroomde.

Maar als één operator de wedstrijden toont, kunnen de andere natuurlijk niet achterblijven. Eleven Sports heeft wel al deals bereikt met Orange Belgium en Proximus, en rekent erop dat Telenet niet het risico wil lopen dat zijn klanten naar die concurrenten overlopen.

De afgelopen seizoenen betaalden Telenet en Proximus de hoofdmoot van de 80 miljoen euro die jaarlijks naar de voetbalclubs stroomde. Via Telenet, Proximus, VOO, Telesat (TV Vlaanderen) en Scarlet keken de voorbije seizoenen 750.000 abonnees naar het eersteklassevoetbal.

Om zijn aankoop terug te verdienen, heeft Eleven Sports ook deals gesloten met andere bedrijven. De opmerkelijkste was met KBC. De bank en verzekeraar gaat de komende vijf seizoenen alle goals en hoogtepunten van de Jupiler Pro League tonen via mobiele clips, om nieuwe klanten te lokken naar zijn app. Ook zet de sportrechtengroep in op reclame en de verkoop van content voor de mediaplatformen van de clubs.