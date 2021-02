Tennisbaas vecht voor huis tussen vallende brokstukken

Craig Tiley, de topman van tennistornooi Australian Open, wil er maandag gewoon aan beginnen. Die corona-ellende legt - zoals in veel domeinen van het leven - genadeloos de zwakheden van het tennis bloot.

De Zuid-Afrikaan Craig Tiley (58) bulldozerde vorig jaar over alle kritiek dat de Australian Open laten doorgaan door de grote bosbranden in de regio Melbourne onverantwoord was. Hoestende tennissers en neerdwarrelend as hielden hem toen niet tegen, het coronavirus doet dat dit jaar evenmin.

Van tenniscoach tot bobo

In de sprint met galopperende curves moet de ex-tenniscoach toch naar adem happen. Zeshonderd tennissers - onder wie onze landgenoot David Goffin - en officials zitten enkele dagen voor het begin van het tornooi in quarantaine nadat een hotelmedewerker positief heeft getest op het coronavirus.

289 miljoen Inkomsten Tennis Australia rapporteerde in het jaar tot juli 2020 289 miljoen euro inkomsten en 3,5 miljoen euro nettowinst.

Van afgelasting wil Tiley niet weten. De Australian Open, die normaal in januari plaatsvindt, is als een van de vier grand slams de maat van alle dingen in het tennis. Tiley vecht voor zijn huis tussen vallende brokstukken die een ruimer ecosysteem bedreigen. Tiley is ook directeur van de Australische tennisbond, waarvoor de grand slam de grote cashcow is. Tennis Australia rapporteerde in het jaar tot juli 2020 289 miljoen euro inkomsten en 3,5 miljoen euro nettowinst.

Uit die bedragen neemt corona sowieso een serieuze hap. Het aantal toeschouwers is geplafonneerd op 30.000 per dag. Door die beperking kan maximaal 400.000 man de Australian Open bijwonen, terwijl dat vorig jaar ruim het dubbele was, een absoluut record.

Tiley had er erg veel voor over om zijn inkomstenstroom zo veel mogelijk te redden. Aan het persbureau Reuters zei hij dat Tennis Australia dik 25 miljoen euro betaalde om ruim 1.200 tennissers en hun entourage met 18 chartervluchten in Australië te krijgen en ze twee weken lang op hotel in quarantaine te zetten.

Dat een stille partner van het tornooi - de staat Victoria - een belangrijk deel van cheque zou ophoesten, viel slecht in de Australische huiskamers. De royale financiële steun van Victoria hielp Tiley, tornooidirecteur sinds 2006, de Australian Open om te turnen tot misschien wel de meest state of the art grand slam.

Gevangenis met wifi

De pr-schade werd nog groter nadat de tennissers eenmaal waren neergestreken. Veel Australiërs - zelf net bekomen van zware lockdowns - werd het zwart voor de ogen toen de tennissers over hun situatie aan het zeuren gingen. De Spanjaard Roberto Bautista Agut had het over een gevangenis met wifi.

Novak Djokovic eiste in een brief aan de Australische tennisbond goed eten, fitness- en trainingsmateriaal in alle hotelkamers en privéverblijven met tenniscourts voor zo veel mogelijk spelers.

De nummer één van de wereld, Novak Djokovic - een antivaxer en vorig jaar de hoofdrolspeler in een coronarel - bood op sociale media excuses aan nadat een brief aan de tennisbond was uitgelekt. Daarin eiste hij goed eten, fitness- en trainingsmateriaal in alle hotelkamers en privéverblijven met tenniscourts voor zo veel mogelijk spelers. Withete reacties volgden opnieuw toen Djokovic en costerren Rafael Nadal, Serena Williams en Naomi Osaka met hun entourage naar Adelaide vlogen om er in alle vrijheid te trainen. Bij niemand was een mondmasker te bespeuren.

Officieel mochten de tennissers vijf uur uit hun hotelkamer om te trainen. Maar 70 spelers zijn na vastgestelde besmettingen 24 op 24 opgesloten in hun hotelkamer. Op TikTok circuleerden filmpjes van profs die in hun hotelkamer tegen een opgezette matras balletjes sloegen.

The Great Divide

De vipbehandeling voor de topspelers legt de vinger op 'The Great Divide' in het tennis. De kloof tussen een mini-elite van miljoenen verdienende toppers en een brede laag meelopers was al groot, en is door corona nog vergroot.