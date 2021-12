Tennisfederatie WTA schrapt alle Chinese toernooien

De stap is een rechtstreeks gevolg van de zorgen om de Chinese topspeelster Peng Shuai, die al bijna drie weken min of meer van de aardbodem verdwenen lijkt sinds ze getuigde over seksueel misbruik door een toppoliticus.

‘Met de steun van de volledige directie verklaar ik de onmiddellijke opschorting van alle WTA-toernooien in China en Hongkong. Ik zie niet in hoe onze atleten kunnen spelen zolang Peng niet vrij mag communiceren en schijnbaar gedwongen wordt om haar beschuldigingen tegen te spreken’, schrijft de voorzitter van de professionele vrouwentennisorganisatie WTA, Steve Simon.

De beslissing van de WTA kan grote financiële consequenties hebben voor de organisatie. China huisvest jaarlijks negen WTA-toernooien. De afgelopen twee jaar is als gevolg van de coronacrisis echter geen enkel WTA-toernooi in China gespeeld. In 2019 werd in de negen Chinese WTA-toernooien in totaal 30,4 miljoen dollar aan prijzengeld verdeeld.

De 35-jarige Peng bereikte in 2014 de 14de plek op de wereldranglijst. In het dubbelspel was ze zelfs geruime tijd nummer 1, met dank aan overwinningen op Roland Garros en Wimbledon. Daarmee werd ze een van de populairste sporters van China. Op 2 november schreef ze op de Chinese variant van Twitter, Weibo, dat de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli haar in 2011 seksueel misbruikt had.

De post verdween al snel, maar de commotie niet. Vervolgens verdween Peng van de aardbodem, op enkele duidelijk geënsceneerde scènes en berichten na.

De WTA is altijd voor Peng in de bres gesprongen en eiste van Peking een compleet onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.