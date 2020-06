Tennisster Djokovic is risee na positieve coronatest...

De Servische tenniskampioen Novak Djokovic heeft zich eens te meer weinig geliefd gemaakt. Na een zelf georganiseerde Balkantour testte hij positief op het coronavirus, net als zijn vrouw, een deel van zijn entourage en collega's.

Het lijkt verdacht veel op een van zijn eigen snoeiharde returns in de backcourt. De nummer een van het mannentennis én de chef van de spelersraad van het mannelijke profcircuit ATP, Novak Djokovic, moest dinsdag met het schaamrood op de wangen melden dat zowel hij als zijn vrouw Jelena positief testte op het coronavirus. Geen van beiden zegt symptomen te vertonen.

De aankondiging is extra pijnlijk na de tonnen kritiek waaronder Djokovic bedolven was vanwege zijn omgang met het virus. Hij ligt niet zozeer onder vuur omdat hij in coronatijden een toernooi, de Adria Tour, organiseerde in zijn thuisstad Belgrado en afgelopen weekend in het Kroatische Zadar.

Nu het toptennis na de pandemie langzaam heropstart, zijn er op wel meer plekken ex­hi­bitie­toer­nooien. Alleen houden die zich aan strenge coronaregels, terwijl Djokovic en zijn invités voetbal- en basketwedstrijdjes onder elkaar speelden, in ontbloot bovenlijf dansend zijn gespot in een volle disco en voor propvolle tribunes selfies maakten met de fans.

Zowel het publiek als heel wat collega's, zoals de Schot Andy Murray, zijn niet mals voor de Serviër.

Het tornooi in Zadar werd meteen stilgelegd toen duidelijk was dat Djokovic' collega Grigor Dimitrov ziek was. De volgende twee weekends, in de Bosnische steden Banja Luka en Sarajevo, zijn gecanceld. Wat later bleken ook Borna Coric en Viktor Troicki besmet, net als Troicki's hoogzwangere vrouw, de trainer van Dimitrov en de physical coach van Djokovic.

Rolmodel

Zowel het publiek als heel wat collega's, zoals de Schot Andy Murray, zijn niet mals voor de Serviër. Zelfs het Australische enfant terrible Nick Kyrgios - hij beet Stan Wawrinka ooit op de court toe dat een maat van hem het met de vriendin van de Zwitser deed - zette Djokovic te kijk. 'Een idioot besluit. Een snelle genezing gewenst, jongens, maar dit is wat gebeurt als je het protocol aan je laars lapt.'

Djokovic liet zich na een aftocht met de staart tussen de benen uit Zadar meteen testen bij terugkeer in Belgrado. Toen was zijn uitleg al lang verstomd dat de situatie in Servië en op de Balkan niet te vergelijken valt met die in de VS of het Verenigd Koninkrijk. Servië doorstond de pandemie bijzonder goed, met 13.000 bevestigde gevallen en 263 doden. In België - dat 4 miljoen meer inwoners telt dan Servië - zijn er bijna 10.000 doden.

Vaccinatie

Djokovic had er al niet de beste periode op zitten. Hij kwam in opspraak omdat hij zich kantte tegen een verplichte vaccinatie, mocht die worden ingesteld als voorwaarde om te reizen. Hij schoffeerde de mindere goden in het circuit door zijn kritiek op de beslissing om per speler maximaal één begeleider toe te laten op de US Open eind augustus. Djokovic trekt normaal met een team van vijf of meer naar de grand slams en grote toernooien, wat profs buiten de absolute top zich niet kunnen veroorloven. Zijn vader haalde ook bijzonder zwaar uit naar Roger Federer omdat die ondanks een zware blessure in 2021 op zijn 40ste een terugkeer in het profcircuit plant.