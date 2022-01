Tennisster Djokovic zit vast in Australisch quarantainehotel na visumproblemen

Novak Djokovic, de Servische nummer 1 van het mannentennis, mag Australië niet binnen, omdat zijn visum ongeldig is. Zijn medische vrijstelling voor een coronavaccin zou niet in orde zijn.

De kans dat Djokovic op maandag 17 januari zijn titel op de Australian Open kan verdedigen, wordt met de minuut kleiner. De Servische tenniskampioen zit opgesloten in een Australisch quarantainehotel, in afwachting van een hoorzitting maandag. Dan moet een rechter zich uitspreken over een uitzetting.

Afgelopen dinsdag vloog Djokovic naar Australië vanuit Dubai om deel te nemen aan de Australian Open, het eerste grote toernooi van het jaar. Omdat vaccinatie verplicht is in 'the lucky country' en Djokovic al maanden mist spuit over zijn vaccinatiestatus, stak meteen felle kritiek op in het land. Australië werd zwaar getroffen door het coronavirus en reeg de lockdowns aan elkaar.

Ontbrekend document

Bij zijn aankomst in Melbourne stelden de autoriteiten woensdag problemen met zijn visum vast. Omdat hij een officieel document mist waarin vermeld staat waarom hij een medische vrijstelling voor een vaccinatie kreeg, mocht hij het land niet in en werd hij overgebracht naar een quarantainehotel. Het gaat om een verblijfplaats waar ook asielzoekers zitten voor ze Australië uitgezet worden.

De Australische premier Scott Morrison zei dat er onvoldoende bewijs is voor de medische vrijstelling die de negenvoudige Australian Open-winnaar verkreeg. 'Niemand staat boven de regels. Dankzij ons sterke grensbeleid heeft Australië een van de laagste sterftecijfers ter wereld door covid.'

Djokovic ging meteen in beroep tegen de gedwongen uitzetting uit Australië. Tijdens de eerste hoorzitting op donderdag verklaarde een advocaat van de Australische regering dat er geen plannen zijn om Djokovic op een vliegtuig te zetten voor de volgende hoorzitting. Die vindt maandag plaats. De rechter polste wel of de tennisster toegang heeft tot een tennisbaan in het quarantainehotel.