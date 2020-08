Texaanse Toyota-tycoon koopt Italiaans voetbalicoon AS Roma

De Italiaanse traditieclub AS Roma wisselt van Amerikaanse eigenaar. James Pallotta, ook co-eigenaar van de Amerikaanse basketclub Boston Celtics, verkoopt de club voor 591 miljoen euro aan zijn landgenoot Dan Friedkin .

De deal is na tien maanden onderhandelen officieel bevestigd op de website van de club. Half juni klonk het nog dat de coronacrisis een nakende deal - voor een toen geciteerd bedrag van 750 miljoen euro - ultiem liet springen.

Roma valt in handen van de eigenaar van de Gulf States Toyota Distributors. Dat is een netwerk van ruim 150 dealerships van het Japanse automerk Toyota in de Amerikaanse staten Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma en Texas. Het is de kern van het imperium van Dan Friedkin, rond wie nog een pak bedrijven cirkelen.

Friedkin is onder meer nog actief in toerisme, entertainment, golf en avontuurlijke activiteiten. Het bedrijf pakt op zijn website uit met mondiaal 5.600 werknemers, van wie 2.100 in Houston, Texas. Betrouwbare financiële details zijn niet meteen terug te vinden. Maar Friedkin wordt in de Amerikaanse pers wel geduid als miljardair.

Corruptie-onderzoek

James Pallotta en een groep co-investeerders waren sinds 2011 eigenaar van AS Roma. Maar Pallotta, topman van de investeringsmaatschappij Raptor Group, stak niet weg dat hij de exit zocht. Hij verloor zijn interesse toen een plan mislukte om een nieuw stadion van 300 miljoen euro te bouwen. De plannen raakten in het slop toen het Italiaanse gerecht een corruptie-onderzoek begon. Pallotta is ook co-eigenaar van het Amerikaanse NBA-topbasketteam Boston Celtics.

AS Roma rapporteerde voor het seizoen 2018-2019 een omzet van 232,8 miljoen euro. Een negatief operationeel resultaat van 31,7 miljoen werd gecompenseerd door 132 miljoen winst uit transfers. Het nettoverlies bedroeg 24,2 miljoen euro, nadat dat het in het seizoen daarvoor bijna 26 miljoen was.

Friedkin komt op het moment van een zware financiële shake-up door het coronavirus. Bovendien liep het ervoor al niet echt lekker met het voetbal. De Italiaanse Serie A was ooit het grote powerhouse van het Europese topvoetbal, maar is in de jaren 2000 voorbijgestoken door de Engelse Premier League.

De gezamenlijke omzet van de 18 Serie A-clubs (2,5 miljard) was vorig seizoen minder dan de helft dan de Premier League (5,8 miljard). Dat heeft vooral te maken met een enorm verschil in tv-rechten. Italië krijgt 1,2 miljard euro per jaar tegenover dik 3 miljard in Engeland.

Renaissance

De Italiaanse clubs maakten gezamenlijk 320 miljoen euro verlies. Maar er zijn plannen voor een flinke renaissance. Minstens zeven grote financiële spelers - CVC, Bain Capital, Advent, Wanda, General Atlantic, Apollo, Fortress en Blackstone - cirkelen rond de Serie A. De voorstellen vallen grotendeels in twee categorieën uiteen.

CVC bijvoorbeeld bood liefst 2,2 miljard euro voor een aandeel van 20 procent in de competitie. De bedoeling zou dan zijn om de commerciële uitbouw van het Italiaanse voetbal in handen te nemen. Erg opvallend is dat CVC ook zou hebben voorgesteld een financieringsvehikel op te zetten om de verouderde stadions helemaal te vernieuwen.