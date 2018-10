'Thaise eigenaar OH Leuven neergestort in Leicester'

Vichai Srivaddhanaprabha, eigenaar van de Britse voetbalclub Leicester City én van het Belgische OH Leuven, zou aan boord van een helikopter geweest zijn die zaterdagavond neerstortte in de buurt van het stadion van de Britse club.

Vanuit politie, gerecht of de club zelf kwam er nog geen officiële bevestiging. Het is niet bekend hoeveel mensen er aan boord van het verongelukte toestel waren. Evenmin is geweten of iemand de crash heeft overleefd.