Thibau Nys Europees wegkampioen bij de beloftes

'Ik kan het amper geloven', reageerde Nys, die pas in laatste instantie aan de selectie van de Belgen werd toegevoegd. Heel vreemd, want ik heb nog lang getwijfeld of ik wel zou meedoen aan het EK en WK. Ik wilde mijn veldritseizoen niet hypothekeren'.

Nys bouwt al een paar jaar aan een carrière in het veldrijden, maar legt de voorbije weken goede resultaten voor op de weg en is nu Europees kampioen. 'Een carrière op de weg? Misschien in de toekomst. Dat is nog niet voor direct, want de cross begint opnieuw. Die liefde is er nog steeds. Maar Ik heb nog tijd, dat is mijn grote voordeel.'