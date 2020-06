Thibaut Courtois wordt aandeelhouder bij Spaanse derdeklasser

Het Spaanse e-sportbedrijf Dux Gaming koopt aandelen van de derdeklassevoetbalploeg Internacional de Madrid, of kortweg Inter de Madrid. Vanaf volgend seizoen zal de ploeg Dux Internacional de Madrid heten. De club maakte het nieuws zelf bekend via sociale media.

Virtuele sportwedstrijden

Dux Gaming is het eerste gamingbedrijf dat een deel van een voetbalclub koopt. 'We worden de eerste ploeg die voetbal en e-sports op dezelfde hoogte zet', schrijft Inter de Madrid op zijn website. 'We willen het imago, het publiek en het inzicht van de e-sports gebruiken om het voetbal naar een hoger niveau te tillen.'

De 28-jarige Courtois is een fervent gamer en nam tijdens de lockdown ook enkele keren deel aan e-sportwedstrijden, en lang niet alleen voetbalgames. Zo klopte hij onder meer Stoffel Vandoorne in een van de vele virtuele Formule 1-wedstrijden waaraan hij deelnam. Ook in een online basketbalwedstrijd van de NBA scoorde Courtois punten. 'Ik heb altijd graag sportgames gespeeld', zegt hij in een reactie. 'Tijdens de lockdown heeft iedereen kunnen zien hoe belangrijk e-sports zijn. Ik wil daar deel van uitmaken.'