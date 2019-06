Thuisfitnessketen Peloton trekt naar de beurs

Peloton, het New Yorkse bedrijf dat diensten aanbiedt voor fitness thuis en klassieke fitnesszaken overbodig wil maken, zet de eerste stappen naar een beursgang.

In het toekomstbeeld van co-oprichter en CEO John Foley zijn fitnessketens ten dode opgeschreven. Het is veel comfortabeler om thuis te fitnessen, mits de apparaten en de online begeleiding aan kwaliteit winnen, is het uitgangspunt van Peloton.