Tien kandidaat-kopers voor Belgische voetbalrechten

De 24 profclubs buigen zich vandaag over de toewijzing van het nieuwe tv-contract. De topteams Antwerp en Club Brugge hopen op een stukje rechten in eigen beheer om hun mediamerk te boosten.

De clubs openen vandaag samen de enveloppes met biedingen voor het nieuwe tv-contract vanaf volgend seizoen. Er zouden zo’n tien kandidaat-kopers zijn. De clubs maken zich sterk dat ze kunnen rekenen op een contract van minstens 100 miljoen euro per jaar - de rechten worden aangeboden voor vier of vijf jaar. Insiders stellen zelfs dat het tv-contract zal landen tussen 100 en 120 miljoen. Bij de Pro League, de koepel van profclubs, liep eerder een bod binnen van ruim 100 miljoen per jaar voor alle rechten op het Belgische voetbal voor tien jaar. Daarvoor moesten de clubs wel het officiële biedproces schrappen, wat grote risico’s inhield bij controle door de Belgische concurrentie-waakhond. Daarom besloten de clubs het bod te verwerpen.

De geciteerde bedragen zijn straffe koffie. De huidige rechtenhouders Proximus, Telenet en VOO betalen dit seizoen 80 miljoen euro. Proximus en Telenet lieten verstaan niet van plan te zijn meer op tafel te leggen. Een forse stijging zou ook ingaan tegen de internationale signalen dat het einde van de rechtenbonanza in zicht is. Er wordt gewezen naar de Engelse Premier League, met 10 miljard euro voor drie seizoenen voor tv-contracten de grootste rechtenmachine in het mondiale voetbal. De Britse rechtenhouders betaalden vorig jaar voor het eerst minder voor de rechten in eigen land.

De cashexplosie in tv-geld was de motor achter de revolutie die voetbal omturnde tot big business. Maar de tv- en entertainmentwereld wordt zoals de muziekindustrie jaren geleden dooreengeschud door de online revolutie. De klassieke spelers, zoals telecomreuzen, zien hun inkomsten afkalven, terwijl de grote techreuzen voorlopig de vinger op de knip houden.

Eleven Sports

Pro League-topman Pierre François houdt de namen van de kandidaten angstvallig tegen de borst. De sportzender Eleven Sports is een naam die hardnekkig circuleert. Hij zou mogelijk een deal op zak hebben met Telenet en Proximus. Die verspreiden via hun kanalen al Eleven Sports, een zender met rechten op het Italiaanse, Duitse en Spaanse voetbal. Opmerkelijk is dat de Italiaanse Eleven Sports-oprichter Andrea Radrizzani ook de man was achter het rechtenbedrijf MP&Silva. Dat kocht de rechten op het huidige Belgische tv-contract, om ze door te verkopen aan Proximus en Telenet. MP&Silva ging twee jaar na een Chinese overname in 2018 op de fles. Eleven Sports zou uitzendingen via de klassieke telecomkanalen combineren met streaming van live wedstrijden via zijn eigen online platformen.

Daarnaast wordt met argusogen gekeken naar de manoeuvres van DPG Media. Het bedrijf boven onder meer VTM en Het Laatste Nieuws lanceerde net deze week een streamingplatform, waarmee het in ons land de concurrentie met grote spelers als Disney, Netflix en Amazon wil aangaan. Maar hoever wil DPG gaan voor streaming en zal grote concurrent Mediahuis dat zomaar laten gebeuren?