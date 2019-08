Tien spelers goed voor 2 miljard transfergeld

Na acht jaar, 252 matchen en 113 goals verlaat Rode Duivel Romelu Lukaku Engeland. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen bij het Italiaanse Inter. De voetbalclub uit Milaan betaalt Manchester United naar verluidt een transfersom van 80 miljoen euro, bonussen inclusief. Dat bedrag is op de transfermarkt stilaan een normaal - Lukaku staat deze transferzomer net in de top tien.

In het topvoetbal, waar clubs op de wereldmarkt concurreren voor de beste spelers, speelt dezelfde dynamiek als in de gewone economie. Een kleine, rijke elite, door critici van het kapitalisme ‘one percenters’ gedoopt, loopt verder weg van de rest.

Rond Lukaku hangt al zijn hele carrière een zweem van twijfel. Die is volgens de statistieken niet helemaal terecht. Op zijn 26ste is hij in aantal matchen op het hoogste niveau, assists en goals wereldklassse en doorstaat hij de vergelijking met topspitsen op dezelfde leeftijd. Alleen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Sergio Aguëro konden op 26 jaar betere statistieken voorleggen. Daarbij hoort de nuance dat zijn statistieken minder zijn als het aantal goals afgezet worden tegen zijn totale aantal matchen. Hij scoort ongeveer een goal per twee matchen. Messi zit aan bijna een goal per match.