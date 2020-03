Tijdelijk werkloze voetballers krijgen uitkering van 800 euro netto

Door hun sociale gunstregime krijgen voetballers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid een lagere uitkering dan gewone werknemers.

De coronacrisis hakt er hard in bij voetbalclubs. Nu het voetbal stilligt, blijven de kosten lopen terwijl er amper inkomsten zijn. Daarom overwegen steeds meer clubs tijdelijke werkloosheid in te voeren. In dat systeem betaalt de overheid mensen een uitkering tot ze weer aan de slag kunnen.

Nieuwsberichten over tijdelijk werkloze voetballers lokken verontwaardiging uit, omdat de voetballers amper sociale en fiscale bijdragen betalen op hun toplonen. Nu de economie klappen krijgt, willen ze gebruikmaken van de sociale zekerheid waartoe ze amper bijdragen. Dat geeft nieuwe munitie aan de discussie over het gunstregime voor topvoetballers, waardoor de sociale zekerheid en de fiscus jaarlijks tientallen miljoenen euro inkomsten mislopen.

Lagere uitkering

Door dat sociale gunstregime hebben voetballers en andere profsporters als tijdelijk werklozen recht op een lagere uitkering dan gewone werknemers. Voetballers betalen maandelijks 895,5 euro RSZ-bijdragen, ongeacht hoeveel ze verdienen. Daardoor wordt hun uitkering ook op een lager bedrag berekend.

Bij coaches, technische staf en ander personeel van een club wordt de uitkering berekend op 70 procent van een geplafonneerd bedrag (2.750 euro bruto), zoals ook voor andere werknemers geldt. Bij topvoetballers is dat loonplafond 2.350 euro bruto, waardoor ze maximaal kunnen rekenen op 1.646,55 euro uitkering. Omdat coaches en de rest van het personeel het gewone RSZ-tarief op hun loon betalen, is het logisch dat ze een hogere uitkering krijgen dan de spelers. Voor beide categorieën geldt een supplement van 5,63 euro per dag, zoals de regering vorige week besliste.

2.350 euro Bij topvoetballers is het brutoloonplafond waarop hun uitkering berekend wordt 2.350 euro . Daardoor kunnen ze rekenen op maximaal 1.646,55 euro. Daarvan gaat bij vrijwel elke voetballer nog eens 50 procent personenbelasting af. Resultaat: 800 euro netto.

Netto houden de meeste voetballers ongeveer de helft van hun uitkering, zo'n 800 euro, over. Zoals bij iedereen wordt op hun bruto-uitkering 26,5 procent bedrijfsvoorheffing aangerekend. Maar de eindafrekening wordt veel hoger, tenzij het om beginnende profs met een laag startloontje gaat. Voor de totale verschuldigde personenbelasting rekent de fiscus alle inkomsten voor 2020 samen, waardoor de meeste voetballers in de hoogste belastingschijf van 50 procent vallen.

In principe kunnen de voetballers als tijdelijk werkloze in aanmerking komen voor een maand kwijtschelding van hun water-, gas- en elektriciteitsfactuur. Dat is vorige week beslist door de Vlaamse regering. Voor het afbetalen van een hypothecaire lening is uitstel mogelijk tot september, al staan de banken niet te springen om dat te verlenen aan mensen met een behoorlijke spaarpot.

Anderlecht

Hoewel verschillende clubs tijdelijke werkloosheid overwegen, is de onrust het grootst bij de topclub Anderlecht. Die heeft er een financieel horrorseizoen 2019-2020 op zitten. De coronacrisis dreigt de club nog dieper kopje onder te duwen. Dit weekend ontsloeg de club niet alleen clubicoon Pär Zetterberg en een belangrijke scout, een groot deel van de paar honderd medewerkers wordt vanaf dinsdag tijdelijk werkloos.