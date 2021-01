Tokio ontkent bericht over annulatie Olympische Spelen

Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte de Belgische Nafi Thiam de gouden medaille in de zevenkamp.

De Japanse regering ontkent met klem dat ze al besloten heeft om definitief de stekker te trekken uit de Olympische Spelen van Tokio. Het bericht van de Britse krant The Times in die zin bevat volgens het organiserend comité 'geen waarheid'.

Volgens een anonieme bron in The Times is de regering in Japan tot de conclusie gekomen dat de Olympische Spelen ook deze zomer niet kunnen plaatsvinden. 'Niemand wil de eerste zijn om het te zeggen, maar de consensus is dat het te moeilijk is', aldus een hooggeplaatst lid van de regerende coalitie in Japan.

Miljardenstroom De reden waarom het annuleren van de Spelen zo gevoelig ligt, is financieel. Rond de vierjaarlijkse hoogmis van de sport zit ook een commercieel ecosysteem waarin miljarden euro's omgaan.

'De Japanse premier Yoshihide Suga is niet emotioneel betrokken bij de Spelen', zegt de bron nog. 'De regering is wel bereid om de editie van 2032 naar Japan te halen.' Als reden voor de annulatie worden de oplaaiende besmettingscijfers aangehaald, met name in de hoofdstad Tokio. De jongste week piekte zowel het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg (1.014) als het aantal dagelijkse overlijdens (104).

De Japanse regering was vrijdag categoriek in haar ontkenning van het bericht. 'Dit verhaal bevat geen enkele waarheid. De vernieuwde planning werd in juli vorig jaar al vastgelegd. Alle betrokken partijen zijn keihard aan het werk om komende zomer een succesvolle editie te hebben.' De Spelen moeten op 23 juli van start gaan.

De publieke opinie in Japan staat almaar minder welwillend tegenover het evenement, uit vrees voor de import van nieuwe besmettingen. Maar het organiserend comité blijft hoopvol. 'We hopen dat we snel weer kunnen terugkeren naar het dagelijkse leven.' Eerder verklaarde Suga al dat het doorgaan van de Spelen 'een overwinning van de menselijke veerkracht tegen Covid-19 kan zijn'.

BOIC

Het Belgisch Olympisch Comite (BOIC) viel uit de lucht bij het nieuws over een mogelijke annulatie. 'Wij horen alleen maar tegengestelde berichten', zegt woordvoerder Matthias Van Baelen. 'Zowel de Japanse overheid als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zeggen ons dat de Spelen komende zomer zeker plaatsvinden. We werken intensief voort om onze atleten in de meest optimale omstandigheden aan de start te krijgen.'

Afstel zou dramatisch zijn, maar daar mogen we nu niet van uitgaan. Het IOC heeft verschillende scenario's uitgetekend - zonder of met publiek - maar die zijn allemaal uitgewerkt vanuit de gedachte dat de Spelen doorgaan Matthias Van Baelen woordvoerder BOIC