Tom Boonen adviseur en aandeelhouder bij Lotto Soudal

Tom Boonen fietste bijna zijn hele loopbaan in een truitje van Quick-Step, maar gaat nu bij Lotto Soudal aan de slag.

De 37-jarige Antwerpenaar, die vorig jaar een punt achter zijn wielercarrière zette, krijgt een pr-functie en een adviserende rol en wordt ambassadeur van het Captains of Cycling-project. Volgens de krant De Standaard wordt hij ook aandeelhouder.

Bij Lotto Soudal vindt Boonen Paul De Geyter terug, jarenlang zijn manager.

Nauwe contacten

'Boonen reed met Parijs-Roubaix vorig jaar zijn laatste koers. Ik stopte een tijdje later als manager van wielrenners en andere sporters en werd algemeen manager bij Lotto Soudal. Ik onderhield nog nauwe contacten met Tom Boonen en nu zitten we hier weer samen', zegt De Geyter.

'Ik vroeg Tom of hij een adviserende rol bij de ploeg zag zitten en daarnaast ambassadeur wilde worden van onze community Captains of Cycling. Het antwoord van Boonen was duidelijk. Hij vroeg me waarom het zo lang had geduurd voor ik hem uitnodigde om dat te doen. Tom krijgt een adviserende rol. Hij zal geen strenge schoonmoeder zijn.'

Niet in de volgwagen

Boonen is blij met de nieuwe uitdaging. 'Toen Paul De Geyter me vroeg of ik het concept zag zitten, moest ik niet lang nadenken. Wij zijn al lang vrienden en ik zie die nieuwe job wel zitten. Ik kan zo mijn ervaring meegeven aan de jongere renners. Het is niet de bedoeling dat ik een adjunct-sportdirecteur wordt. Integendeel, mijn werk zit erop als de renners in koers rijden. In de volgwagen zal je mij dus niet aantreffen. Ik ga me bezighouden met het technische en het materiële aspect van het wielrennen.'

Het is de bedoeling om van Lotto een wereldspeler te maken. Tom Boonen Ex-wielrenner

'Paul is al 20 jaar een hele goeie vriend van mij', zegt Boonen aan Sporza. 'Hij heeft altijd mijn belangen verdedigd. Deze stap is voor mij zo iets minder groot.'

'Het is de bedoeling om van Lotto een wereldspeler te maken. Ik heb mezelf afgevraagd wat ik het meest uitdagend vond. Bij Quick-Step aan de slag gaan, dat al top is? Of Lotto de aansluiting helpen maken met de wereldploegen? Ik denk dat ik hier beter iets kan doen voor de Belgische koers dan bij Quick-Step.'