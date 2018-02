Tom Boonen, nieuw uithangbord en sponsorlokker van Lotto Soudal

Kasseikoning Tom Boonen (37) komt aan boord als technisch adviseur en sponsorlokker bij het Belgische professionele wielerteam Lotto Soudal.

Een voltijdse job wordt het zeker niet voor Boonen, die na het klassieke voorjaar midden vorig seizoen stopte als profrenner. Boonen is dezer dagen druk als racepiloot, zal hooguit een tiental dagen per jaar voor Lotto Soudal actief zijn en heeft geen zin in een functie als sportief of technisch directeur.

‘In de volgwagen zul je mij niet zien’, aldus Boonen bij de aankondiging donderdag van zijn nieuwe job. Hij dient vooral als commercieel uithangbord en trekker voor ‘Captains of Cycling’, het crowdfundingproject van Lotto Soudal waarbij particulieren en grotere privé-investeerders geld in het team kunnen stoppen.

Bom van Balen

De komst van Boonen is logischer dan hij lijkt. De ‘Bom van Balen’, die drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix won, reed zo goed als zijn hele carrière voor Quick-Step. Daar ziet grote baas Patrick Lefevere het veel minder succesvolle Lotto Soudal niet als een echte concurrent.

Bovendien is de nieuwe topman van Lotto Soudal, Paul De Geyter, de ex-makelaar van Boonen. Fietsleverancier van Lotto Soudal is constructeur Ridley, het bedrijf waarvoor Boonens vader André werkt. Het is ook een geste van de zoon aan zijn vader.

De kans is klein dat Ridley hetzelfde overkomt als concurrent Merckx ooit door toedoen van Boonen en ploegmaats bij Quick-Step. Dat ruilde Merckx onder een regen van klachten door de renners in voor voor het Amerikaanse Specialized, een reputatieklap waar het merk Merckx jaren last van had.

De ‘Boonen-boost’ voor Lotto Soudal is een commerciële zet van De Geyter. Boonen, een wereldster in Vlaanderen en een beroemdheid bij een buitenlands nichepubliek in de wielerwereld, doet hoofden draaien. Anders dan in het voetbal verdient het wielrennen amper aan tv-rechten, waardoor het wielrennen draait op viptenten en sponsors. Die laatste zijn cruciaal in het weinig stabiele zakenmodel, waarbij vertrek van één grote sponsor vaak genoeg is om het team meteen te doen wankelen. Een lokvolgel als Boonen is tegen die achtergrond een grote troef.

Elite

Sportief zal de komst van Boonen weinig uitmaken. Lotto Soudal is één van de 18 teams in de WorldTour, de elite van het profwielrennen dat toegang krijgt tot de internationale topwedstrijden. Maar binnen die elite is het team allerminst een sportieve hoogvlieger, met tegenvallende resultaten en een nog tanende reputatie.

De voorbije decennia kon het veel verdoezelen met één veelwinnende superster - van Andrej Tsjmil over Peter Van Petegem tot Philippe Gilbert. Die was meteen ook de laatste die Lotto in 2011 bij de wereldtop hield, op zijn eentje door een miraculeuze ‘sweep’ van zeges.

Dit seizoen is Lotto Soudal nog verzwakt. Een aantal sterkhouders - ook al geen kampioenen - zijn vertrokken en de oudere kopman André Greipel moet stilaan de rol lossen tegenover de aanstormende jonge generatie topsprinters. Het rekent op ‘wisselkopmannen’, wat meestal een veeg teken is voor de kansen op succes.

Enige overblijvende toppers zijn Tiesj Benoot - een ronderenner die ingezet wordt als kasseivreter - en Tim Wellens die een man is van de Ardennen en Zuid-Europese citadellen in de binnenstad.

Niet mee met wereldtop

Lotto kan financieel niet mee met de wereldtop. Het heeft een budget van ongeveer 15 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen komt van de Nationale Loterij. Ter vergelijking: het Britse Sky zou draaien op 35 miljoen, en Quick Step op bijna 20 miljoen. Echte wereldtoppers - met een salaris van snel een paar miljoen euro - kan Lotto niet meer halen.

Dat blijkt dit seizoen opnieuw onder De Geyter. Die kende als makelaar nochtans alle telefoonnummers en prijzen van de toprenners. Geldgebrek verklaart het probleem van Lotto Soudal niet helemaal. Het focust zich als Belgisch team doorgedreven op het Vlaamse voorjaar, dat binnen het moderne wielrennen weliswaar belangrijk maar niet meer allesbepalend is.

De rest van het jaar speelt Lotto - sprinter Greipel in de Tour de voorbije jaren uitgezonderd - een bijrol. Ook zijn rol als opleidingsploeg voor jong Belgisch talent, een voorwaarde om via de loterij overheidsgeld in het team te pompen, is geen onverdeeld succes. Klim- en niet-kasseitalent werd te vaak verkwanseld op de Vlaamse hellingen. Met de nieuwe grote hoop Bjorg Lambrecht krijgt de teamleiding nog eens de kans te bewijzen dat het wel talent kan doen ontbolsteren.

Boven Lotto Soudal cirkelen brommende broodheren. De Geyter is CEO van een nieuwe zakelijke structuur, een geesteskind van Loterij-topman Jannie Haek. Die vormde de oude NV om in een coöperatieve vennootschap, waarvan het voordeel is dat aandeelhouders veel sneller en gemakkelijker uit het kapitaal kunnen stappen.