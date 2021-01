Tom Brady op zijn 43ste naar tiende Super Bowl

De meest gedecoreerde speler uit het American Football dingt op 7 februari voor de tiende keer mee naar de titel in de National Football League.

De Super Bowl, de finale van het American Football-kampioenschap, krijgt een droomaffiche. Zondagavond verzekerden de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs zich van een plaatsje in de commerciële en sportieve hoogmis van de Amerikaanse sport. De Super Bowl en zijn traditionele halftime show - met dit jaar de Canadese rapper The Weeknd - brengen jaarlijks miljarden aan reclame- en sponsorgeld in het laatje.

Tot zover de feitelijkheden, want het echte verhaal is dat van Tom Brady, de quarterback van de Bucs. ‘Tom Brady Is Back in the Super Bowl, Because of Course He Is’, kopte The New York Times treffend. Op zijn 43ste, een leeftijd waarop de gemiddelde speler in de fysiek loodzware NFL al lang met pensioen is, draait 'the man America loves to hate' nog altijd mee op het allerhoogste sportieve niveau.

Brady’s rol in de krachttoer van de Bucs, de franchise uit Florida bereikt voor het eerst sinds 2003 nog eens de Super Bowl, is nauwelijks te onderschatten. In maart nam Brady na twintig jaar afscheid van de New England Patriots, waar hij een record van zes titels binnensleepte. In combinatie met coach Bill Belichick was Brady van op de allesbepalende quarterbackpositie twee decennia lang de alfa en de omega van de formatie uit Boston.

Maar in de NFL, met een omzet van een slordige 15 miljard dollar de grootste sportliga ter wereld, wordt belang vooral uitgedrukt in harde cash. Met het contract waarmee de Bucs hem naar de Amerikaanse zuidkust lokten, verdient Brady de komende twee jaar ondanks zijn gevorderde leeftijd 50 miljoen dollar. Ook naast het veld tikt de teller aardig aan. Brady heeft sponsordeals lopen met de autobouwer Aston Martin, de horlogemaker Tag Heuer en de sportkledijfabrikant Under Armour.

Die puissante rijkdom in combinatie met sportieve successen wekken zowel bewondering als aversie op. Een legertje haters wacht al jaren ongeduldig op Brady's pensioen. Met Patrick Mahomes, tegen wiens Kansas City Chiefs Brady het straks opneemt in de Super Bowl, staat de volgende iconische quarterback bovendien al klaar. Mahomes verdient de komende tien jaar ruim 500 miljoen dollar, het duurste contract uit de Amerikaanse sportgeschiedenis.

Dat hij afgrijzen opwekt, laat Brady koud. Met zijn vrouw en supermodel Gisele Bündchen - gezamenlijk vermogen: 580 miljoen dollar - rijgt hij de partnerschappen met luxemerken (Louis Vuitton, Chanel) aaneen. Het powerkoppel bouwde ook al een stevige vastgoedportefeuille uit. Voor de verkoop van hun luxeappartement in Manhattan mochten de twee onlangs een kleine 40 miljoen dollar bijschrijven.

Schermvullende weergave Brady en zijn vrouw Gisele Bündchen zijn samen zowat 580 miljoen dollar waard ©REUTERS