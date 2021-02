Tom Brady wint zevende Super Bowl

De American football-ster wint op zijn 43ste zijn zevende Super Bowl en betonneert zijn status als één van de grootste sporticonen ter wereld.

Geen discussie meer: Tom Brady is de GOAT. De Greatest Of All Time. In de hoogmis van het American football, de Super Bowl, was er geen fotofinish in het rechtstreeks duel met zijn gedoodverfde troonopvolger, Patrick Mahomes. Brady's Tampa Bay Buccaneers haalden het van de regerend kampioen, Mahomes' Kansas City Chiefs, met 31-9.

De Buccaneers mochten de Super Bowl in eigen huis spelen. En dit onvermijdelijk tegen de achtergrond van Covid-19. De Raymond James Arena was voor één derde gevuld met 22.000 toeschouwers.

De Bucs winnen zo hun tweede Super Bowl, na die van 2003. Maar dé figuur is onvermijdelijk Tom Brady. De quarterback, die pas in maart naar Florida verkaste na twintig jaar New England Patriots, won zijn zevende Super Bowl. Op 43. En tart zo alle wetten in een fysiek loodzware sport. 'Toen Brady geboren werd was de moeder van Patrick Mahomes (de quarterback van de Chiefs en de gedoodverfde opvolger, red.) 1 jaar', stipt The New York Times aan. Meer nog: Brady is slechts één jaar jonger dan de Bucs zelf, een franchise die pas in 1976 startte.

Het palmares van Brady is belachelijk indrukwekkend. In 21 seizoenen - hij werd in 2000 geselecteerd voor de NFL-footballcompetitie - speelde hij tien Super Bowls en won hij er zeven. Dat komt neer op gemiddeld één Super Bowl per twee seizoenen in een competitie die door haar gewelddadigheid en fysieke uitputting geen zes maanden duurt. Niet toevallig staat de NFL bekend als 'Not For Long': spelerscarrières duren gemiddeld drie jaar.

Brady stak zondagavond zelfs de GOAT of all time, de basketlegende Michael Jordan, voorbij. Die won zes titels op zes finales in 13 seizoenen.

Malcolm Glazer

De Super Bowl is ook een opmerkelijke coup voor de familie Glazer, die naast de Bucs ook de Engelse voetbalploeg Manchester United controleert. De erfgenamen zijn zo mogelijk nog discreter dan patriarch Malcolm Glazer, de self-made Newyorkse miljardair die in 2014 op zijn 85ste overleed.

Schermvullende weergave Bucs-eigenaar Joel Glazer zondagavondmet de Vince Lombardi-trofee ©AFP

Malcolm Glazer verwierf de controle over de Bucs in 1995. Op dat ogenblik stond het team uit Tampa te boek als de voetveeg van de NFL. De Bucs hadden in 20 jaar slechts drie keer de play-offs gehaald.