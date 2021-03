Topbedrijven pushen voor exit Penninckx bij KV Mechelen

De gevallen topman van de failliete modegroep FNG voert een hevige strijd om de controle over de traditieclub.

Bij de voetbalclub KV Mechelen wordt zware druk gezet om eigenaar en gevallen ondernemer Dieter Penninckx uit de club te duwen. Dat Penninckx - nog altijd eigenaar van 71 procent van de aandelen - onlangs door de rest van de aandeelhouders uit de raad van bestuur is gestemd, heeft te maken met de zware druk die belangrijke sponsors sinds vorig jaar op KV Mechelen (KVM) zetten. Ze willen Penninckx weg omdat hij in verdenking is gesteld voor onder meer valsheid in geschrifte bij zijn failliete bedrijf FNG Group, de ex-moeder boven de schoenenketen Brantano.

De cruciale sponsors Mercedes-Benz, Afas, Artoos Group en vooral de hoofd- en shirtsponsor Telenet dreigen met vertrek als Penninckx aan boord blijft. KVM en Telenet vormen in Mechelen al jaren een commerciële Siamese tweeling. Telenet is niet alleen sponsor, maar investeert ook in de jeugdwerking en heeft een overeenkomst met de club over het gebruik van de kantoren in het stadion en de parking. Sinds begin dit seizoen zit Telenet ook als toezichthouder in de raad van bestuur van KVM.

De cruciale sponsors Mercedes-Benz, Afas, Artoos Group en vooral de hoofd- en shirtsponsor Telenet dreigen met vertrek als Penninckx aan boord blijft.

In een reactie laat Telenet weten dat ‘de positie van Penninckx als voorzitter en bestuurder niet langer wenselijk was’. Volgens onze info is de kous daarmee niet af. Alle sponsors, ook Telenet, zouden erop aandringen dat Penninckx zijn belang verkoopt. Die stuurt aan op een juridisch gevecht over de controle van de club.

Schermvullende weergave

De huisbankier Belfius zette door de perikelen over Penninckx de samenwerking met KVM eenzijdig stop. De club onderhandelt met enkele kleinere banken om rekeningen te openen. Bij de grootbanken klonk een njet, een euvel waar ook andere clubs onder lijden. Veel clubs hebben sinds het gerechtelijk onderzoek naar fraude en witwassen een pariastatus bij de banken. Belfius is een van de schuldeisers van FNG.