Topcoach Mauricio Pochettino kiest voor Parijs jetset-avontuur bij PSG

De misschien wel beste en meest begeerde coach zonder club, Mauricio Pochettino gaat aan de slag bij de steenrijke supersterrenclub PSG.

De Franse club in Qatarese handen maakte vandaag officieel waar niemand nog aan twijfelde. De Duitse coach Thomas Tuchel moet na anderhalf seizoen baan ruimen op de bank voor de Argentijn Mauricio Pochettino. Dat PSG pas derde staat in de Franse Ligue 1, was het perfecte excuus om Tuchel op de keien te zetten.

De 48-jarige Pochettino zat zonder werk sinds zijn ontslag bij de Londense topclub Tottenham ruim een jaar geleden. Hij verdiende er in ruim vijf jaar vooral tegen het einde status van topcoach, nadat hij Tottenham naar de Champions League leidde tegen Liverpool. Tottenham verloor die finale, maar niemand raakte uitgepraat over de spectaculaire remontada in de halve finale tegen Ajax. Maar bij de start van het nieuwe seizoen bleek de magie tussen Pochettino en zijn spelers uitgewerkt en nog voor de winterstop werd hij ontslagen door sterke man Daniel Levy. Die bracht Tottenham helemaal terug naar de top, onder meer dankzij de bouw van een nieuw state-of-the art-stadion.

Lieveling van Banlieusards

De gewezen Argentijnse international Pochettino speelde tussen 2001 en 203 voor PSG. Hij won in 2001 de Intertoto Cup. De club, toen de lieveling van de Franse Banlieusards, onderging sinsdien wel een gedaanteverwisseling. Sinds de overname door de Qatarese koninklijke familie is het een ware jetset-club, gefrequenteerd door de Franse en internationale elite. Die status wordt nog extra in de verf gezet op het veld, door voetballers/wereldmerken Neymar en Kylian Mbappé.

De Argentijn ondertekende in de Franse hoofdstad een contract tot 30 juni 2022, met optie op een bijkomend seizoen. 'Ik ben extreem gelukkig en vereerd dat ik de nieuwe trainer van PSG ben', zegt hij in een reactie op de clubwebsite. 'Ik bedank het bestuur voor het vertrouwen. Deze club heeft steeds een speciale plaats in mijn hart ingenomen. Ik heb prachtige herinneringen aan onder meer de unieke sfeer in het Parc des Princes.'

Ik ben extreem gelukkig en vereerd dat ik de nieuwe trainer van PSG ben. Mauricio Pochettino Nieuwe coach PSG