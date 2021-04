Topscheidsrechter Olivier Marteel op WK snooker: 'Een spierzalfje durf ik uit te lenen aan spelers, een Dafalgan moeten ze me niet vragen'

Als tiener droomde Olivier Marteel van een grote carrière als snookerspeler. Dat zat er niet in. Maar naast zijn job als verpleger baande hij zich wel een weg naar de top als scheidsrechter. Vandaag is hij in Sheffield, waar 32 spelers strijden om de wereldtitel. ‘Een spierzalfje durf ik uit te lenen aan spelers, maar een Dafalgan moeten ze me niet vragen’

15 september 2008 is niet alleen een onvergetelijke dag omdat ’s ochtends de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet ging. ’s Avonds begon Sotheby’s aan een tweedaagse veiling met werk van Damien Hirst, die 111 miljoen pond opbracht. Om de stress te temmen speelde de kunstenaar ondertussen een partijtje snooker met zijn vriend Ronnie O’Sullivan, huidig wereldkampioen en allicht de meest getalenteerde speler aller tijden.

‘Snooker is kunst’, zei Hirst ooit. Daar heeft hij gelijk in. Kijk naar de schoonheid van een bal die midden in de pocket verdwijnt. Maar let vooral op hoe de spelers erin slagen de witte speelbal precies op de juiste plaats te leggen voor het volgende schot. Vaak lijken geometrische, kubistische meesterwerken op tafel te ontstaan. De schijnbaar onmogelijke ballen die de topspelers potten, voegen abstractie toe.

Profiel Olivier Marteel (51) is geboren in Nieuwpoort. Hij studeerde af als algemeen verpleegkundige en specialiseerde zich in radiologie. Hij werkte eerst in het UZ Gent, nu in het AZ West in Veurne. In het midden van de jaren tachtig leerde hij snooker kennen. In 1994 begon hij als scheidsrechter. Zijn eerste wedstrijd bij de profs leidde hij in 2006. Vandaag behoort hij tot de top 4 van de referees. In 2015 leidde hij de WK-finale in The Crucible in Sheffield. Als speler was zijn hoogste break in een wedstrijd 78, op training 133.

‘Het is zeker kunst’, zegt de Belgische topscheidsrechter Olivier Marteel (51) in een videogesprek vanuit Sheffield. ‘Ik vergelijk jonge snookerspelers met jonge kunstenaars. Picasso was op zijn 13de allicht ook een ruwe diamant. Maar je zag zijn grootsheid al wel, vermoed ik. Met snooker is dat ook zo. Jaren geleden heb ik op het EK-onder de 19 in Bad Wildungen een wedstrijd van de toen 13-jarige Judd Trump geleid. Ongelooflijk wat die gast al kon. Ik zei tegen mezelf: ‘Ooit wordt hij bij de profs wereldkampioen.’ En zo geschiedde.’

Marteel is een van de vier topreferees in het snooker. Hij leidde de finale van het WK al eens in 2015. In december 2020 mocht hij voor de tweede keer de finale van het UK Championship, na het WK het belangrijkste toernooi, leiden. Voeg daarbij nog twee finales van de Masters en negen gewone rankingtornooien en je komt aan een palmares waar menig speler jaloers op mag zijn.

De wereld van spelers en scheidsrechters loopt niet parallel - Marteel is wat terughoudend om over spelers te praten - maar ze delen de obsessie voor het spelletje. Je mag als speler nog zo getalenteerd zijn, als je als kind niet elke dag uren aan de snookertafel staat, wordt het niets met je carrière. Marteel, een ex-speler, is als scheidsrechter net zo gedreven.

Maar er is een klein verschil: de spelers zijn profs, de scheidsrechters zijn amateurs. Toen we Marteel een week of zes geleden vroegen of hij naar het WK in Sheffield ging, luidde het antwoord: ‘Ik weet het niet.’ Dat had niets te maken met zijn snookeragenda of de reisbeperkingen naar het Verenigd Koninkrijk door corona, maar alles met zijn job als verpleegkundige in het AZ in Veurne.

Mijn ergste nachtmerrie? Dat ik een fout maak die een speler de overwinning kost. Olivier Marteel Topscheidsrechter in het snooker

‘Mijn werkrooster liet eerst niet toe dat ik naar Sheffield kon komen. Ik heb op het prikbord in het ziekenhuis een berichtje gehangen om shiften te ruilen. Binnen 24 uur was het opgelost. De collega’s zeiden: ‘Olivier, je bent vorig jaar al niet kunnen gaan. Dat mag dit jaar niet gebeuren.’ Ik doe de qualifiers en daarna de eerste ronde van het WK. Langer kan niet. De finale zit er dus dit jaar helaas niet in. Natuurlijk was ik graag het hele WK aanwezig geweest. Maar het is nu zo.’

Marteel is in Sheffield pas aan zijn tweede tornooi bezig sinds het uitbreken van de pandemie. ‘Ik heb in maart 2020 veel geluk gehad na de Gibraltar Open. In Malaga kon ik de allerlaatste vlucht van TUI Fly naar Oostende nemen. Daarna was er voor mij geen snooker meer. Het WK eind april, begin mei 2020 stond in de agenda uiteraard, maar dat werd verplaatst naar augustus, waar ik door de werkregeling niet kon bij zijn. In plaats van aan de groene tafel belandde ik eind april op de nieuw gecreëerde covidspoeddienst van het AZ. Op eigen vraag, hoor. Ik had vakantie genomen om naar het WK te gaan. Maar thuis met mijn vingers zitten draaien na de afgelasting, dat zag ik niet zitten. Toen extra personeel nodig was voor de covidafdeling heb ik me meteen gemeld. Bang ben ik nooit geweest. Als je alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt, kan je jezelf niets verwijten als je toch besmet geraakt. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik ben nu al één keer gevaccineerd. Het tweede spuitje volgt normaal in mei.’

In Sheffield zijn de coronamaatregelen tijdens de qualifiers nog streng. Marteel toont zijn groene armbandje, het bewijs van een negatieve test. ‘De spelers worden de dag voor hun wedstrijd getest. Verder valt hier weinig te beleven. Bars en restaurants zijn nog altijd gesloten. Je kan naar de winkel gaan om een fles wijn te kopen als je dat wil. Voor het WK in The Crucible is wel publiek toegelaten nu de Britse regering versoepelingen heeft aangekondigd. De eerste week met mondjesmaat, voor de finale mag de zaal weer vol zitten. Dat zijn dan een kleine 1.000 toeschouwers.’

Voor een leek lijkt scheidsrechteren in het snooker niet zo moeilijk. De referee - in zwarte smoking, wit of zwart hemd, das of strikje en witte handschoenen - moet gewoon de score bijhouden en de gekleurde ballen weer op hun plaats leggen als ze werden gepot, altijd met de ene hand achter de rug.

Marteel lacht. ‘Het is niet van: ik trek vijf minuten voor de wedstrijd mijn handschoenen aan en ik begin eraan. Aan elke wedstrijd gaat een hele voorbereiding vooraf. Een uur voordien ontsmet ik in de zaal alle hulpstukken die de spelers nodig hebben als ze met de keu niet op de gewone manier aan de witte bal kunnen. Een halfuur later leg ik de ballen op tafel. Ze moeten op de millimeter juist liggen, ik ben daar heel strikt in. Ik moet wel zeggen dat ik lijd aan een zekere vorm van OCD, obsessieve compulsieve stoornis. Het moet allemaal juist zijn bij mij.’

‘Vijf minuten voor de wedstrijd begint, verzamel ik met de twee spelers en kunnen we beginnen. Soms ben ik als scheidsrechter helemaal alleen, soms heb ik hulp van een marker, die de stand bijhoudt en elke stoot noteert. Dat hangt af van de tafel waarop wordt gespeeld of de fase in het toernooi. Soms maak je weleens een telfoutje. Maar de spelers tellen mee, natuurlijk. ‘Is een plus een ineens drie?’, zeggen ze dan.’

Zijn er zoals in het voetbal lastige en minder lastige spelers?

Olivier Marteel: ‘Elke speler heeft zijn karakter. Met de ene zou je miserie kunnen krijgen, met de andere nooit. Maar snooker is een gentleman’s sport, er zijn bijna nooit incidenten. Als het moet, grijp je in. Dan heb je met de speler een ‘quiet word’. Ik heb O’Sullivan weleens op zijn plaats moeten zetten, ja. Voor een scheidsrechter is hij een speler zoals een andere.’

Probeert de speler die in de stoel zit de tegenstander aan tafel weleens te beïnvloeden?

Marteel: ‘Nooit, tenzij per toeval. De meeste spelers zitten onbeweeglijk in de stoel als ze in de baan van de bal zitten. Ze gaan dan echt niet ostentatief beginnen te drinken of te geeuwen.’

Is het voor een scheidsrechter moeilijk nooit in de weg te lopen?

Marteel: ‘Je moet het spel kunnen lezen. Ik heb het voordeel dat ik jaren op een zeker niveau heb gespeeld. Ik weet hoe het spelletje in elkaar zit. Als een speler de witte speelbal bovenaan raakt, weet ik dat de bal vooruit zal gaan. Raakt hij hem onderaan, dan komt de bal terug. Ik anticipeer bij het kiezen van mijn positie.’

Wat is uw grootste nachtmerrie?

Marteel: ‘Dat ik een fout maak die een speler de overwinning kost. Stel: het staat 17-17 in de WK-finale en een speler raakt met zijn hand of zijn vest een bal. Dat mag niet. Dan gaat de beurt naar de tegenstander. Maar het zou kunnen dat het contact zo licht was dat je het niet opmerkt. Op televisie is het met al die camera’s natuurlijk wel te zien. Dat wil je niet meemaken als scheidsrechter. Je wordt afgemaakt op de sociale media, vrees ik.’

U was zelf een snookerspeler. Waarom bent u scheidsrechter geworden?

Marteel: ‘Toeval. In 1983 zag ik op de BBC voor het eerst snooker, samen met mijn grootvader. Ik zei meteen: ‘Dat wil ik ook doen.’ Ik was 14. Het was de tijd van Steve Davis, Stephen Hendry, Ken Doherty, Jimmy White, noem maar op. Al die coryfeeën. Ik ben toen gaan snookeren. In 1994 ben ik ook scheidsrechter geworden bij een nieuwe club, The Ritz in Nieuwpoort. Het reglement bepaalde toen dat elke club een scheidsrechter moest hebben. Ik stelde me kandidaat. Ik heb aan een examen meegedaan. Graad 4, het laagste van het laagste. In Brugge heb ik dan een internationaal vrouwentornooi gescheidst. En zo is het dan begonnen. Maar over die Belgische snookerwereld kan ik een boek schrijven. Ik heb in allerlei bonden en instanties gezeten. Ik ben daar allemaal mee gestopt.’

Zo kunstig is snooker Wilt u weten waarom snooker kunst is? Zoek dan op YouTube de fabelachtige maximumbreak van Ronnie O’Sullivan op 21 april 1997 tijdens de eerste ronde van het WK. Hij ruimde alle ballen op in een recordtijd van 5 minuten en 8 seconden. Voor een maximumbreak moet je 15 keer een rode bal gevolgd door de zwarte potten. De rode ballen verdwijnen van tafel, de zwarte wordt steeds teruggelegd. Zo kom je al aan 120 punten. Daarna moet je alle kleurballen wegspelen, goed voor nog eens 27 punten. Maakt 147. O’Sullivan opent vandaag in The Crucible tegen Mark Joyce het wereldkampioenschap. 24 jaar na zijn legendarische maximumbreak is hij nog altijd een van de absolute topspelers. Vorig jaar werd hij voor de zesde keer wereldkampioen. Of dit jaar een zevende titel volgt, is niet te voorspellen. O’Sullivan heeft weleens last van onverklaarbare inzinkingen. De echte favoriet is Judd Trump (33), de meest consistente speler van het seizoen en wereldkampioen in 2019.

Waarom?

Marteel: ‘Jaloezie. Werkelijk. In 2005 kreeg ik de kans naar Engeland te gaan en het bij de profs als scheidsrechter te proberen. ‘Wat gaat die daar zoeken?’, klonk het. En later, toen ze zagen dat het me was gelukt en ik op tv kwam: ‘Wat heeft hij daarvoor moeten doen?’ Echt niet normaal. Niet iedereen reageerde zo, maar toch. Ik heb nooit omgekeken en heb gewoon voortgedaan. Nu ben ik referee-assessor. Zo zijn er vier. Naast het scheidsrechterwerk begeleiden we ook collega-scheidsrechters. Ik blijf scheidsrechter zolang ze me vragen.’

Bent u er rijk van geworden?

Marteel: ‘Nee. Voor het geld moet je het niet doen. De winnaar van het WK strijkt 500.000 pond op. De scheidsrechter krijgt voor het arbitreren van de finale, die over twee dagen loopt, 260 pond.’

‘Ik doe het gewoon graag. Ik ben zot van snooker. Ergens is het een obsessie. Ik heb twee wedstrijden geleid die me kippenvel bezorgden: de WK-finale in The Crucible in 2015 en de finale van de German Open in Berlijn in 2013. Net als de spelers moest ik toen van hoog in de zaal de trap naar de arena afdalen. Dat is een lange weg. 3.000 mensen stonden te roepen en te applaudisseren. Dat is kicken.’

Hebt u veel contact met de spelers?

Marteel: ‘Nee. We leven grotendeels in gescheiden werelden. Als we in hetzelfde hotel logeren, zien we elkaar soms tijdens het ontbijt. Dan vragen ze hoe mijn reis is geweest of zo. Soms spreken ze me aan over een kwaaltje, omdat ze weten dat ik verpleegkundige ben. Maar daar ben ik terughoudend in. Een spierzalfje durf ik uit te lenen, maar daar houdt het op. Een Dafalgan moeten ze me niet vragen. Als we samen in China of India op tournee zijn, is het contact wat nauwer. Je komt elkaar weleens tegen in pubs en restaurants.’

Speelt u zelf nog?

Marteel: ‘In 2014 heb ik mijn keu in de koffer gestoken en de koffer op de zolder gezet. Die blijft daar voorgoed. Met mijn aandoening komt het niet goed als ik herbegin. Ik wil dan weer het niveau van vroeger halen.’

Wat vindt u van de comeback van Stephen Hendry, met zeven titels recordwereldkampioen?

Marteel: ‘Dat is de max, ook al heeft hij de qualifiers niet overleefd. Dat had hij ook voorspeld. Hij mikt op volgend jaar. Ik heb nooit een wedstrijd met Hendry, die in 2012 stopte, kunnen leiden. Dat blijft aanvoelen als een gemis. Deze week in zijn eerste kwalificatiematch was ik marker. Toch al iets.’ (lachje)

Hebt u het snooker zien veranderen sinds 2005?

Van de 128 profspelers die toegelaten zijn op de main tour zijn er nu ongeveer 15 uit China. Dat zijn er over enkele jaren 40 of 45.

Marteel: ‘De voorbije jaren is het ontploft. Het snooker zat tien, vijftien jaar geleden in slechte papieren. Er waren nog maar zes of zeven rankingtornooien. De sport dreef op tabaksponsoring. Maar dat werd verboden. In 2010 heeft Barry Hearn, die al langer manager was van belangrijke spelers als Steve Davis, Jimmy White en Ronnie O’Sullivan, de commercialisatie van de sport overgenomen en ondergebracht in het bedrijf World Snooker Limited. Sindsdien loopt het als een trein. Er zijn nu jaarlijks weer meer dan twintig tornooien. De tabakproducenten zijn als sponsors vervangen door gokbedrijven.’

Snooker is een oer-Britse sport, toch ligt de toekomst in China. Maar de voorspelde eerste Chinese wereldkampioen komt er maar niet.

Marteel: ‘Het is een kwestie van tijd. Het is de macht van het getal. Van de 128 profspelers die toegelaten zijn op de main tour - de belangrijkste tornooien - zijn er nu ongeveer 15 uit China. Dat zijn er over enkele jaren 40 of 45. Daar ben ik van overtuigd. In Sjanghai en Peking bestaan echte snookergebouwen, met zo’n honderd tafels. In Yushan wordt zelfs een snookerstad opgetrokken ter grootte van een kwart van Brussel. Ze zijn daar zelfs bezig The Crucible na te bouwen, in de hoop het WK ooit in China te organiseren. Maar Barry Hearn heeft al gezegd: ‘No way.’’

Er was een jaar of tien geleden toch sprake van om het WK niet meer permanent in Sheffield te organiseren?

Marteel: ‘Ja, maar dat idee is snel afgevoerd. The Crucible is eigenlijk een gewoon theater. In 1977 werd daar voor het eerst het WK georganiseerd. In de prehistorie van het snooker was het WK geen toernooi, maar een challenge. Iemand daagde de wereldkampioen uit. Die wedstrijden duurden dagen, tot soms meer dan honderd frames. Nu is de finale een best of 35. Wie eerst 18 frames wint, is wereldkampioen.’

Legendarisch was de finale in 1985 tussen Steve Davis en Dennis Taylor. De climax was het potten van de allerlaatste zwarte bal in het 35ste frame, lang na middernacht. 20 miljoen kijkers in het Verenigd Koninkrijk en België zagen op de BBC hoe Taylor de onklopbare Davis versloeg. Het was het begin van de boom van het snooker in België. Maar dat succes is afgekalfd.

Marteel: ‘Ik heb die match natuurlijk ook gezien. Ze is van groot belang geweest voor de populariteit van het snooker in ons land. Maar wie toen is begonnen, is nu in de vijftig of de zestig. De jeugd is veel minder in snooker geïnteresseerd. Toen ik begon, bestond de digitale wereld nog niet. Snooker heeft het moeten afleggen tegen de PlayStation.’

U hebt een dochter van 15. Droomt u ervan dat ze de eerste vrouwelijke wereldkampioen wordt?

Marteel: ‘Dat zou geweldig zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Al komt Manon weleens in een snookerclub met haar plus-vader, heb ik gehoord. Ik ben vijf jaar geleden van haar moeder gescheiden. Deels door het snooker, ja. Ik was nooit thuis. Ofwel werkte ik in het ziekenhuis, ofwel was ik naar een tornooi. Dat is niet goed voor een huwelijk.’