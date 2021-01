Toptransfer creëert nieuw superteam in Amerikaans basket

Prijsschutter par excellence James Harden vervoegt twee andere supersterren, Kyrie Irving en Kevin Durant, bij de Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketcompetitie NBA. Er ontstaat een sterrenteam dat New York kan doen oplichten maar dat evengoed kan imploderen.

Zelfs in de met supersterren overladen larger than life NBA wordt gesproken over een zelden geziene aardschok. De Lucky Luke van één van 's werelds grootste competities, James Harden (31) schiet sneller dan zijn schaduw, verhuist na negen seizoenen van de Houston Rockets naar de Brooklyn Nets in New York. Daar gaat 'The Beard' een superteam vormen met Kevin Durant - één van de allerbeste NBA-spelers van het laatste decennium - en basket-ballerina Kyrie Irving - eigenaar van een adembenemend mooie stijl en tegelijk een ettertje eerste klas.

De stijl van Kyrie Irving

Vergelijken met voetbal is oneerlijk. Maar het is toch een klein beetje een doelpuntenmachine als Ronaldo die combo gaat vormen met Messi en Neymar. En in het basket staan er maar vijf in het veld. In de VS wordt de sterrenfusie alvast vergeleken met andere recente super-trio's. Russell Westbrook met ook al Harden en Durant bij Oklahoma City, weer Durant met Steph Curry en Klay Thompson bij Golden State Warriors en LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosch bij de Miami Heat.

Schermvullende weergave Kevin Durant ©AFP

Geen transfersommen

Anders dan in het voetbal worden in het basket geen transfersommen betaald. Transfers worden er geregeld via spelersruil en voorrangsrechten bij de keuze in de draft, de jaarlijkse handelsmarkt waar teams de jonge talenten onder elkaar verdelen.

Opnieuw naar NBA-normen is de transfer van Harden een ongeziene 'blockbuster deal'. Daarin zijn vier teams, zeven spelers en heel wat toekomstig talent bij betrokken. Het komt er in grote lijnen op neer dat de Nets de komende zeven jaar hun opties om nieuw groot talent aan te trekken, afstaan aan Houston. Brooklyn betrekt in de deal ook twee van zijn meest veelbelovende spelers , Jarrett Allen (gaat naar Cleveland Cavs) en Caris LeVert (naar Indiana Pacers).

De les is dat de Nets va banque gaan. Het wordt boom or bust in een ultieme gooi naar de titel, met als belangrijkste concurrent de Los Angeles Lakers van NBA-god LeBron James en zijn engel Gabriël, Anthony Davis. De Nets zetten in op het supertrio en schutter Joe Harris in steun, met achter hen een vrij wankele bank.

Er is ook geen ruimte om in te grijpen. De Nets flirten door hun loonlast van 163 miljoen dollar nu al met het salarisplafond. Dat wordt door het NBA-bestuur opgelegd om het competitief evenwicht te bewaken. Geld is voor de eigenaar van de Nets en hun arena, de Chinees Joseph Tsai, nochtans geen issue. De co-stichter van internetreus Ali Babi van Jack Ma - die serieuze issues heeft met zijn Chinese overlords - zit op een geschat vermogen van 12 miljard dollar.

Harden verdient dit seizoen 41,2 miljoen dollar, het volgende zelfs 44,3 miljoen. Dat is puur salaris, dus nog exclusief sponsordeals met bedrijven. Durant zit daar net onder, terwijl Kyrie Irving in 2022-2023 uitkomt op 36 miljoen.

41 miljoen Loon James Harden verdient dit seizoen 41,2 miljoen euro bij de Nets .

De exit van Harden was al even in de maak. De grote vedette liep gefrustreerd rond sinds Houston vorig seizoen in de play-offs vroegtijdig werd uitgeschakeld door de latere kampioen Los Angeles Lakers. De ontgoocheling was des te groter omdat van Harden en zijn team lang gedacht werd dat nog weinig nodig was om een gooi naar de titel te doen.

Maar in plaats van de extra stap te zetten, klapte de boel in elkaar. Coach Mike D'Antoni verliet het team na vorig seizoen, net als manager Daryl Morey en Hardens collega-vedette Russell Westbrook. Dat was te veel verandering voor Harden, op wiens ritme en grillen Houston bijna tien jaar draaide. In een tweestrijd met de Sixers uit Philadelphia trokken de Nets aan het langste einde bij de onderhandelingen met Hardens agentschap Wasserman.

Harden zette de voorbije weken druk door het zelf goed uit te hangen. Hij kwam te laat aan op het trainingskamp en liet zich spotten op feestjes in Las Vegas waar hij de coronaregels aan zijn laars lapte.

Bij de Nets wordt hij overigens herenigd met coach D'Antoni. Die is er assistent van hoofdcoach en NBA-legende Steve Nash.

Parfum van mislukking

Boven de deal sluimert ook een parfum van potentiële mislukking. Sportief vormen Durant, Irving en Harden een offensief onstopbaar powerhouse. De vraag is of ze genoeg kunnen scoren om het open huis achteraan te compenseren. Spektakel is wel nu al verzekerd, de olie die de Amerikaanse sport drijft.

Ook naast het veld is er potentieel vuurwerk. Elk van het nieuwe triumviraat heeft een ego ter groottte van Josephs Tsais chequeboek. Maar teams functioneren enkel met een duidelijke hiërarchie en het is nog onduidelijk wie zich zal schikken in een dienende rol. Durant is na een vol seizoen terug van een horrorblessure en blijkt weer de oude, een monsterlijk goeie speler. Durant en Harden zijn vrienden, maar toch is de vraag wanneer het wegwerpgebaar komt als Harden weer enkel in zijn eigen bubbel soleert. Bij Houston had hij de gewoonte lang te dribbelen en te shotten - meestal wel raak - en daarbij zijn ploegmaats te negeren. Maar Durant - een broodmagere steltenloper die beweegt als een gazelle - is geen man die je negeert.

Schermvullende weergave Kyrie Irving ©AFP

Groot vraagteken is Kyrie Irving. Hij heeft een reputatie van notoir lastige kwiebus die continu in de clinch ligt met collega's, media en fans. In een recente veelgeprezen docu over de impact van sociale media op ons doen en denken, The Social Dilemma, komt Irving voorbij wegens zijn publieke uitlatingen waarin hij zegt overtuigd te zijn dat de aarde plat is.

Irving loopt op dit moment nog maar eens in het vizier omdat hij spoorloos is. Hij liet de Nets weten dat hij om persoonlijke redenen past voor trainingen en matchen, zonder bijkomende uitleg. Het laatst werd hij gespot op een feestje zonder mondmasker bij familie en vrienden, waarmee hij in overtreding was met de coronaregels van de NBA.