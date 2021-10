Toptrio redt voetbalclub Anderlecht

De voetbalclub Anderlecht krijgt een stevige financiële reddingsboei. De operatie bestaat uit een schuldherschikking en een stevige kapitaalinjectie voor in totaal 93 miljoen euro. Aan het stuur Marc Coucke, maar ook een onverwacht duo: Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, die in de Londense City actief is. De operatie moet de club ook sportief veel meer armslag geven.

Paars-wit is de voorbije jaren diep weggezakt door een combinatie van tegenvallende sportieve resultaten - die druk zetten op de inkomsten - terwijl de club tegelijk op haar oude kostenniveau bleef draaien. Dat leidde in de seizoenen 18-19 en 19-20 tot een gezamenlijk nettoverlies van 63 miljoen euro en veegde de spaarpot van de club weg, terwijl Anderlecht tegelijk een erg hoge schuldenlast had.

Alleen een heel stevige reddingsboei kon de club weer boven water krijgen om sportief en commercieel een doorstart te maken. De definitieve uitwerking van de deal liet maandenlang op zich wachten. De wildste geruchten circuleerden, tot een verkoop van de club door Marc Coucke toe. Maar daar is uiteindelijk niets van aan. Integendeel.

Kwijtschelding

Schermvullende weergave Marc Coucke. ©Photo News

Via een schuldherschikking scheldt de ondernemer in één klap 51 miljoen euro schulden kwijt. Enerzijds via een omzetting van 18 miljoen schulden in kapitaal en anderzijds, voor 33 miljoen euro via en uitstel van betaling via een zogenaamde clausule van terugkeer naar een betere toestand (‘clause de retour à meilleure fortune’). Dat geld is voor Coucke met andere woorden niet verloren, maar het wordt pas terugbetaald als daarvoor bij de club voldoende cash is. Intussen krijgt hij geen rente uitbetaald. Die regeling moet wel nog de zegen krijgen van de rulingcommissie.

Paars-wit is daardoor in één keer bijna schuldenvrij en heeft alleen nog een banklening van minder dan 10 miljoen op de balans staan. Financieel een wereld van verschil.

Paars voor het leven

Schermvullende weergave Wouter Vandenhaute. ©BELGA

Daar blijft het niet bij. Want daarnaast krijgt de Belgische recordkampioen ook een kapitaalinjectie van 42 miljoen euro. Dat geld komt voor meer dan de helft (24 miljoen) van een verrassend duo: RSCA-voorzitter Wouter Vandenhaute en Geert Duyck. Zij werken samen (50/50) via de vennootschap Mauvavie (letterlijk: Paars voor het leven).

Schermvullende weergave Geert Duyck. ©Dieter Telemans

Dat Anderlecht met Duyck een financieel expert in huis haalt, is een understatement. De discrete West-Vlaming, voor velen misschien een onbekende, is als managing partner van de investeringsreus CVC een van de machtigste Belgen in de Londense City. Duyck werkt al bijna een kwarteeuw voor CVC, waar hij de architect van menig miljardendeal was in tal van landen. In België zat hij op de eerste rij bij deals rond de verlichtingsgroep Massive, Mister Minit, maar ook Starbev (ex-AB InBev), Taminco (ex-UCB) en Bpost.

De West-Vlaming en Vandenhaute kennen elkaar al en hebben een gemeenschappelijk Anderlecht-verleden. Vier jaar geleden boden ze samen met enkele anderen op RSC Anderlecht. Ze moesten toen het onderspit delven tegen Coucke. De toenmalige concurrenten werken met andere woorden nu samen.

Duyck investeert al langer tijd en middelen in en rond Brussel, zijn nieuwe heimat. Hij zette zijn schouders onder het Toekomstatelier (Tada), een project dat kansarme tieners in Brussel steunt. Hij is ook stille vennoot en mede-aandeelhouder bij de geuzebrouwer 3 Fonteinen.

B-aandeelhouders

De rest van het verse geld, 18 miljoen euro, komt van de bestaande aandeelhouders van Anderlecht: Coucke en zijn co-investeerder Joris Ide, maar ook de zogenaamde B-aandeelhouders van de club. Dat zijn Michael Verschueren, Etienne Davignon, de familie Beerlandt en de dochters van de familie Van den Stock, de voormalige eigenaar van Anderlecht. Steven Buyse, de rechterhand van Duyck bij de investeringsreus CVC en de sterke man van het Brussels CVC-kantoor, stopt de club 5 van die 18 miljoen toe.

Coucke en Ide blijven na die operaties veruit de grootste aandeelhouder en zullen nog altijd meer dan de helft van Anderlecht in handen hebben. Vandenhaute en Duyck worden ook referentieaandeelhouder met een belang van meer dan 25 procent. Duyck en Buyse worden geen bestuurder bij paars-wit.

Sportief directeur Peter Verbeke start maandag een interne audit op, die moet uitmonden op een nieuw businessplan. CEO Jos Donvil diende zijn ontslag in.

Parallel wordt vanaf maandag bij de recordkampioen een interne audit opgestart. Die moet begin december uitmonden op een nieuw businessplan, dat vervolgens nog door de raad van bestuur en de aandeelhouders moet goedgekeurd worden.

Die interne audit zal geleid worden door sportief directeur Peter Verbeke. CEO Jos Donvil, die in de grote manoeuvres rond Anderlecht geen actieve rol speelde, heeft zijn ontslag aangeboden.

Aartsvijand

Met de operatie willen de geldschieters Anderlecht zijn status als Belgisch marktleider laten herwinnen. De voorbije jaren moest men in Neerpede met lede ogen aanzien hoe de aartsvijand Club Brugge - na enkele magere jaren - onder impuls van de ondernemer Bart Verhaeghe uitgroeide tot een moderne en geoliede commerciële machine, die het Belgisch voetbal domineert en ook op het Europese toneel af en toe schittert.

Een balans in evenwicht en vers geld moeten paars-wit toelaten zijn voet naast die van blauwzwart te zetten en ook sportief veel meer armslag te krijgen. De ambitie is Anderlecht zijn sportieve glorie van weleer weer te laten terugvinden, maar met een gedisciplineerd financieel beheer dat definitief komaf maakt met het verleden.