Topvoetbal beslist nu toch: Club kampioen

Club Brugge is na veel vijven en zessen toch uitgeroepen tot landskampioen in de eerste klasse van ons voetbal.

Het Belgisch voetbal gedraagt zich al even als Eden Hazard tegenover een Spaanse verdediger. Het slalomt nogal.

De elite van 24 profclubs rolt al weken over de straat omtrent twee belangrijke beslissingen: hoe eindigt de competitie in eerste klasse, die door de coronacrisis na 29 van 30 speeldagen en zonder de 10 playoff-matchen is stopgezet? En hoe ziet het competitieformat er vanaf de start van volgend seizoen uit?