Topvoetbal houdt vast aan degradatie Waasland-Beveren

Het profvoetbal houdt vast aan zijn besluit over de degradatie uit eerste klasse van Waasland-Beveren, hoewel een sportrechter dat vorige week had teruggedraaid.

Op 31 juli, een week voor de start van de nieuwe competitie, stemmen de profclubs op een algemene vergadering van de Pro League over een format met 16 clubs in eerste klasse en het terugzetten van Waasland-Beveren naar tweede klasse. Dat heeft de raad van bestuur van de Pro League maandag beslist.

Die raad van bestuur bestaat uit acht club-mensen en voorzitter Peter Croonen (sterke man van Racing Genk). Hij wordt samen met CEO Pierre François gezien als de architect voor het uitzicht van de competitie volgend jaar, zoals door de algemene vergadering al eens goedgekeurd op 15 mei. Dat was een gevolg van de coronacrisis, waardoor het voetbalseizoen moest stopgezet worden na 29 van de 30 voetbalspeeldagen.

Sportrechter

Een speciale sportrechter stak afgelopen week stokken in de wielen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) - deel van een parallel systeem voor rechtspraak in sportzaken - draaide onverwacht de degradatie van Waasland-Beveren terug. De raad van bestuur besloot na een eerste spoedberaad maandag opnieuw bijeen te komen, na grondige juridische analyse.

'Na een lang debat zijn we tot dezelfde conclusie gekomen: dat de beslissing die wij genomen hebben op 15 mei de minst slechte oplossing is. Wij zien niet in welke andere optie beter of haalbaar zou zijn', zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen aan Sporza.

'Voor alle duidelijkheid: de beslissing van 15 mei is eigenlijk bevestigd door het BAS. Enkel de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen, daar heeft het BAS geoordeeld dat daar een andere behandeling is dan in tweede klasse, waarbij de motivatie onvoldoende was om dat verschil te rechtvaardigen. Wij vinden het gerechtvaardigd om een andere beslissing te nemen, maar we moeten dat beter uitleggen.'

'Het BAS geeft expliciet aan dat het niet haar bevoegdheid is om Waasland-Beveren opnieuw een plek in eerste te geven, maar dat het aan de Algemene Vergadering van de Pro League toekomt om een nieuwe en evenwichtige beslissing te nemen over de sportieve gevolgen van de stopzetting van de competitie.'

De Pro League ziet zich ook gesterkt door een oordeel van een andere instantie. 'De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) stelde dat de degradatie van Waasland-Beveren een redelijke en evenredige beslissing is, waarbij de sportieve gevolgen het dichtste aanleunen bij zowel het bondsreglement als de sportieve logica . De BMA oordeelde bovendien dat de alternatieven (wijziging format of afwerken dertigste speeldag) problemen zou opleveren.

Juridisch glad ijs

De Pro League doet wat verwacht werd. Maar de koepel boven de profclubs waagt zich op juridisch glad ijs. Ze kan in principe ingaan tegen de beslissing van het BAS, door een annulatieberoep in te dienen bij de rechter in eerste aanleg. Op een uitspraak is het ongeveer een jaar wachten, een periode waarin de Pro League zich dient te houden aan het BAS-vonnis. Lapt ze daar haar laars aan, dan kan Waasland-Beveren via de rechter in kort geding toch eersteklassevoetbal proberen af te dwingen. Daarbij kan de rechter de Pro League dwangsommen opleggen als de Wase club gelijk krijgt. De kans is volgens gespecialiseerde advocaten erg groot dat Waasland-Beveren de promotie via de rechter afdwingt.