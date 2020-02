Topvoetbal sluit tv-deal zonder Antwerp en AA Gent

Het is oorlog in het profvoetbal. AA Gent en Antwerp doen niet mee aan de collectieve tv-deal die de andere clubs sloten met sportzender Eleven Sport.

Het Belgische profvoetbal heeft na veel vijven en zessen een deal over een vijfjarige tv-deal. De sportzender Eleven Sport krijgt zoals verwacht het tv-contract voor 95 miljoen vanaf volgend seizoen, een bedrag dat oploopt tot 103 miljoen tegen 2024-2025. Ook over de verdeelsleutel - welke club hoeveel van de pot krijgt - is er een akkoord.

De goedkeuring zorgt voor een nooit geziene situatie in ons voetbal. AA Gent en Antwerp passen voor de collectieve deal. Gent is misnoegd over het volledige tv-contract, terwijl Antwerp zich verzet tegen de verdeelsleutel.

Waarde maximaliseren

Clubs gebruikten in het verleden geregeld het dreigement hun tv-rechten zelf te verkopen. Maar geen club dreef het ooit zo ver.

De andere ploegen dreigen ermee Antwerp en Gent uit de competitie te gooien. In Spanje verkochten Real Madrid en Barcelona hun rechten ook lang zelf, maar intussen is de Spaanse tv-deal opnieuw collectief.