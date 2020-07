Topvoetbal zoekt uitweg uit juridisch doolhof

De raad van bestuur van de Pro League, de koepel boven de profvoetbalclubs, probeert zich uit het juridisch imbroglio over de afwikkeling van het voorbije voetbaljaar te dribbelen.

Het topvoetbal hield donderdag spoedberaad over een vonnis van de sportrechter dat onverwacht de degradatie van Waasland -Beveren terugdraaide. De raad van bestuur, met vertegenwoordigers van acht clubs, voorzitter Peter Croonen (de sterke man van Racing Genk), en Pro League-CEO Pierre François lieten zich juridisch informeren over het vonnis dat is uitgesproken door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Chaos

Waasland-Beveren was naar het BAS getrokken omdat de club vond dat ze onterecht naar tweede klasse is teruggezet. Die beslissing over de degradatie van Waasland-Beveren was onderdeel van een resem knopen die moesten worden doorgehakt nadat de competitie op de 29ste van 30 speeldagen wegens de coronacrisis was stopgezet. Onder meer de degradatie van Waasland-Beveren, de titel van Club Brugge, een voetbaljaargang 2020-2021 met 16 clubs is goedgekeurd door een algemene vergadering - met daarin alle 24 profclubs - op 15 mei.

Door het BAS-vonnis is niets duidelijk over de afwikkeling van de competitie en de start van het nieuwe seizoen, gepland voor het weekend van 8 augustus.

Glad ijs

Het Pro League-management - Pierre François en Peter Croonen waren ook de architecten van de oplossing die op 15 mei is goedgekeurd - stelt maandag een juridische nota voor aan de raad van bestuur. De bedoeling is vast te houden aan een competitie met 16 clubs - zonder Waasland-Beveren - maar dat juridisch beter te onderbouwen.

De Pro League waagt zich op juridisch glad ijs. Ze kan in principe ingaan tegen de beslissing van het BAS, door een annulatieberoep in te dienen bij de rechter in eerste aanleg. Op een uitspraak is het ongeveer een jaar wachten, een periode waarin de Pro League zich dient te houden aan het BAS-vonnis. Lapt ze daar haar laars aan, dan kan Waasland-Beveren via de rechter in kort geding toch eersteklassevoetbal proberen af te dwingen. Daarbij kan de rechter de Pro League dwangsommen opleggen als de Wase club gelijk krijgt. De kans is volgens gespecialiseerde advocaten erg groot dat Waasland-Beveren de promotie via de rechter afdwingt.

Race tegen de klok