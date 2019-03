Tour-icoon in Amerikaanse handen

De Franse maker van racefietsonderdelen Mavic komt in handen van een Amerikaanse partij. De huidige eigenaar, Amer Sports uit Finland, wil van het wielrenmerk af en voert exclusieve overnamegesprekken met private-equitygroep Regent. De verkoop is een gevolg van een strategische doorlichting van de fietsdivisie van Amer Sports.

Mavic was ooit de afkorting van Manufacture d'Articles Vélocipédiques Idoux et Chanel, genoemd naar de oprichters Charles Idoux en Lucien Chanel. In de jaren 90 belandde Mavic bij de Franse sportartikelenfabrikant Salomon die zelf werd overgenomen door Adidas. In 2005 schoof Adidas Salomon en Mavic door naar Amer.