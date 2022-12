Iéts overtuigde journalist Rik Van Puymbroeck om zich in te schrijven voor de 20 kilometer van Brussel. Eind mei moet hij die lopen. In het jaar 2023. Dat zijn amper vijf maanden om van geen conditie naar die halve marathon toe te werken. Waarom hij dat doet, is na vier trainingssessies ook voor hemzelf nog wat onduidelijk.