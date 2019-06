Turkse investeerder neemt tweedeklasser Westerlo over

De overname van KVC Westerlo door de Turkse investeerder Oktay Erçan is in kannen en kruiken.De dagelijkse leiding van Westerlo komt in handen van Wim Van Hove en de Turkse manager Hasan Cetinkaya, die vicevoorzitter wordt.

Na 40 jaar levert eigenaar Herman Wynants zijn voetbalclub over aan buitenlandse handen. Nieuwe eigenaar Oktay Erçan is CEO van SUR International, een textielbedrijf dat militaire uitrustingen produceert, en die ook al ondervoorzitter is van de Turkse tweedeklasser Boluspor. Verder investeerde hij in het verleden in het Bosnische Celik en het Macedonische Shkupi.